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Американская легенда кантри-музыки Чарли Прайд скончался из-за осложнений, вызванных COVID

13.12.2020 08:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская легенда кантри-музыки Чарли Прайд скончался в субботу в возрасте 86 лет из-за осложнений, вызванных COVID-19, сообщается в Facebook музыканта, передает lenta.ru.


Прайд в 1981 году

«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Чарли Прайд скончался сегодня утром, в субботу, 12 декабря 2020 года, в Далласе, штат Техас, из-за вызванных COVID-19 осложнений в возрасте 86 лет. Он был госпитализирован в конце ноября из-за симптомов COVID-19, и, несмотря на невероятные усилия, навыки и заботу последних недель его команды врачей, он не смог победить вирус», — говорится в сообщении.

Прайд стал первым афроамериканцем, добившимся серьезного успеха в жанре кантри, и первым афроамериканцем, вошедшим в Зал славы кантри. Прайд — обладатель четырех премий «Грэмми».

 
 
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