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Умер музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов

13.12.2020 13:45 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. Умер музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов, об этом сообщила пресс-атташе коллектива.

"Андрей сегодня утром скончался от инфаркта", – рассказала пресс-атташе.

Андрей сапунов родился 20 октября 1956 года в Краснослободске Волгоградской области, позднее семья переехала в Москву, именно там он и пошел в школу. Окончив школу, поступил в Астраханский институт рыбного хозяйства, где проучился год, затем – в московский энергетический институт, который бросил. Два года служил в армии под Калугой. После армии был вокалистом в группе Стаса Намина.

В 1983 году окончил Гнесинское училище.

В июле 1979 года присоединился к группе "Воскресение", после распада которой играл с группой "Олимпия", затем были ВИА "Самоцветы", группы "Лотос",  "СВ", "Трио".

В 1994 году присоединился к возрожденному "Воскресению", в состав которого тогда вошли Алексей Романов, Евгений Маргулис, Андрей Сапунов, Михаил Шевяков и – на какое-то время – Алексей Макаревич.

В 2016 году ушел из группы из-за разных политических взглядов с Алексеем Романовым.

 
Теги: Минск
 
 
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Российскому музыканту, автору песен было 64, он был участником групп "Цветы", "Самоцветы", до 2016 года играл в группе "Воскресение".
 
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Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов
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