Как связаны «Титаник» и микроволновка? Тест по Нобелевской премии

Источник материала: Tut.by

Ежегодно король Швеции лично поздравляет Нобелевских лауреатов. Это люди, которые внесли значимый вклад в развитие науки, культуры и общества. А сможете отличить деятелей прошлого, которым вручили уникальную премию, от тех, кто так и не получил награду? Вместе со Швецией мы сделали тест по Нобелевским лауреатам.

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