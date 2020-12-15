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Как связаны «Титаник» и микроволновка? Тест по Нобелевской премии

15.12.2020 09:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ежегодно король Швеции лично поздравляет Нобелевских лауреатов. Это люди, которые внесли значимый вклад в развитие науки, культуры и общества. А сможете отличить деятелей прошлого, которым вручили уникальную премию, от тех, кто так и не получил награду? Вместе со Швецией мы сделали тест по Нобелевским лауреатам.

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Пройдите наш тест и угадайте, за какие изобретения ученые получали Нобелевскую премию, а за какие - лишь народное признание. *Партнерский материал
 
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