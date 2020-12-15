|
Как связаны «Титаник» и микроволновка? Тест по Нобелевской премии
15.12.2020 09:13 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ежегодно король Швеции лично поздравляет Нобелевских лауреатов. Это люди, которые внесли значимый вклад в развитие науки, культуры и общества. А сможете отличить деятелей прошлого, которым вручили уникальную премию, от тех, кто так и не получил награду? Вместе со
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пройдите наш тест и угадайте, за какие изобретения ученые получали Нобелевскую премию, а за какие - лишь народное признание. *Партнерский материал
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)