«Подъем в 10.30 под песни Бузовой». Парень из Чечерска попал в «Дом-2» - и рассказывает, как там

Источник материала: Tut.by

22-летний парень из Чечерска Максим Яковлев попал на проект «Дом-2». В прошлый понедельник, 7 декабря, прошел кастинг — на поляне появились новички, троих из которых оставили на проекте. С парнем поговорил региональный портал «Сильные новости».





C детства Максим занимается единоборствами, он мастер спорта по рукопашному бою. Служил в ВДВ. Разведен. Рассказывает, что пять лет отношений переросли в брак, однако жить молодой семье под одной крышей оказалось нелегко — через полгода развелись.

Потом, рассказывает Максим, ему «захотелось перемен». Мол, всегда чувствовал себя неуверенно «на камеру», боялся сцены, а «Дом-2» — своеобразный толчок, который поможет преодолеть страхи.

С момента заполнения анкеты до кастинга прошел буквально месяц. Родители не восприняли эту идею всерьез, друзья, говорит Максим, «просто офигели». По словам парня, он до сих пор не может прочитать все сообщения в инстаграме, которые посыпались на него после того, как он оказался «в телевизоре».





«Ожидание с реальностью не особо совпадают. По телевизору кажется, все гораздо проще и легче. Но это не так! — рассказывает Максим. — Спать ложатся в 2.30−3.30 ночи, подъем в 10.30. В комнатах стоят громкоговорители, каждое утро играют песни Бузовой — так нас будят. 24/7 тебя снимают камеры, на тебе постоянно висит микрофон, постоянно нужно вести диалог, постоянные съемки… Здесь ты устаешь больше морально, нежели физически, но мне такая жизнь нравится, очень необычная».





Максим надеется, что найдет на проекте свою любовь, хотя признает, что, помимо любви, «Дом-2» дает много других возможностей: «Открывает, так сказать, дорогу в будущее».

«Как бы здесь ни было сложно, я буду до тех пор, пока меня не проводят за ворота», — говорит парень.