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80 тысяч евро за возможность присутствовать при осмотре «Моны Лизы»: Лувр провел уникальный аукцион
17.12.2020 12:53 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Один из знаменитейших музеев мира, парижский Лувр, выручил 2,365 миллиона евро в рамках уникального аукциона, с помощью которого музей надеялся отчасти компенсировать нанесенные пандемией убытки.
Об этом музей сообщил в среду, 16 декабря. Наибольшую сумму принесла продажа за 1,4 миллиона евро картины французского абстракциониста Пьера Сулажа.
За 80 тысяч евро неизвестный купил возможность присутствовать при ежегодном осмотре знаменитого творения Леонардо да Винчи — «Моны Лизы», когда картину вынимают из специальной стеклянной витрины. Ранее к этому процессу, кроме экспертов, допускались только главы некоторых государств.
Аукцион проходил под девизом Bid for the Louvre («Ставка на Лувр») совместно с акционными домами «Друо» и «Кристис». Вся выручка будет направлена на благотворительные и педагогические проекты музея.
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За 80 тысяч евро неизвестный купил возможность присутствовать при ежегодном осмотре знаменитого творения Леонардо да Винчи - «Моны Лизы», когда картину вынимают из...
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