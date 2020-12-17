80 тысяч евро за возможность присутствовать при осмотре «Моны Лизы»: Лувр провел уникальный аукцион

Источник материала: Tut.by

Один из знаменитейших музеев мира, парижский Лувр, выручил 2,365 миллиона евро в рамках уникального аукциона, с помощью которого музей надеялся отчасти компенсировать нанесенные пандемией убытки.



Фото: Reuters

Об этом музей сообщил в среду, 16 декабря. Наибольшую сумму принесла продажа за 1,4 миллиона евро картины французского абстракциониста Пьера Сулажа.

За 80 тысяч евро неизвестный купил возможность присутствовать при ежегодном осмотре знаменитого творения Леонардо да Винчи — «Моны Лизы», когда картину вынимают из специальной стеклянной витрины. Ранее к этому процессу, кроме экспертов, допускались только главы некоторых государств.

Аукцион проходил под девизом Bid for the Louvre («Ставка на Лувр») совместно с акционными домами «Друо» и «Кристис». Вся выручка будет направлена на благотворительные и педагогические проекты музея.