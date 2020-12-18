Источник материала: Sputnik Беларусь

Повторять, как важны Старый замок и дворец Стефана Батория для истории Беларуси, можно бесконечно. Когда власти заявили, что важнейший памятник архитектуры будет восстановлен, кажется, все были счастливы.

Потом поняли, что реальность на Замковой горе над Неманом столкнулась с невоплощенными мечтами архитектора Владимира Бачкова о барокко, бюджетной логикой и критикой историков.

Чего ждать белорусам от второй очереди реконструкции королевской резиденции, разбирался корреспондент Sputnik Станислав Андросик.

© Sputnik Герб Речи Посполитой у входа в замок

Утро, замок и облом

Командировка в Гродно, да еще и в собственный выходной вряд ли для кого из журналистов является пределом мечтаний. После того как в управление культуры был направлен официальный запрос о втором этапе реконструкции, в ответ пришло не только письмо, но и устное предложение приехать и все увидеть собственными глазами.

Реальность оказалась до боли привычной, как хмурое небо над королевским городом: по приезду начальница управления культуры Елена Климович не отвечала на звонки своей помощницы и сообщения в мессенжерах, хотя встреча и интервью были обещаны. Там, где привычно ретируются местные чиновники, ответ приходится держать историкам.

Благо директор Гродненского историко-археологического музея Юрий Китурко не стал бегать от корреспондента Sputnik, согласился пообщаться и даже сфотографировать, что же сделали в Старом замке к концу года строители.

Проект можно скорректировать

В ответе управления культуры Гродненского областного исполнительного комитета на наш запрос было написано, что в апреле-июле этого года проведена процедура закупки и подрядчиком вновь стал Гродногражданпроект.

© Sputnik Директор Гродненского историко-археологического музея Юрий Китурко

Начало реализации проекта по второй очереди Старого замка запланировано на 2022 год, а это значит, что на все про все остался год. Теперь нужно успеть провести археологические раскопки и подготовить историческую справку, которая будет включать все возможные сведения о дворце Батория, его внешнем и внутреннем убранстве.

Все это при наличии доброй воли может помочь скорректировать проект Бачкова, который критиковался много раз. С этим багажом вопросов направляемся в кабинет директора в Новом замке.

Пока все на эскизах

"Мы нанялись написать историческую справку по той части замка, где запланировано проведение второй очереди реконструкции, работа над ней уже ведется", – подтвердил информацию Китурко.

По его словам, сейчас идет сбор информации и новых источников пока не выявлено, что очень сложно. Специалисты изучают текстовые материалы, переводят инвентари, материалы исследований археологов в XX веке.

При этом директор заверил, что специалисты еще не приступили к этапу проектирования: "Все остается на уровне эскизов. К самим проектным работам пока не состоятся археологические раскопки и не будет написана историческая справка, Гродногражданпроект не приступит".

В прошлом году на круглом столе отдельно остро обсуждался вопрос, сколько же этажей было во дворце Стефана Батория, и сейчас, как говорит историк, есть разные мнения на этот счет, но никто не готов дать точного ответа.

© Sputnik Фрагмент оригинальной мостовой времен Витовта

Теперь у Гродненского историко-археологического музея, начиная с 5 декабря 2020 года, есть 90 дней, чтобы подготовить историческую справку, над которой работают музейные сотрудники.

Тяжелая вторая очередь

Отвечая на вопрос, сколько же будет стоить вторая очередь реконструкции, Китурко отметил, что когда шли работы по первой очереди, вначале была одна стоимость, а потом она немного изменилась, были внесены изменения в проект и пошли на новую экспертизу.

"Она предполагала другие материалы, другие работы, и возникла другая стоимость. Справятся ли строители за год? Нет, не справятся", – уверяет директор музея.

Поэтому говорить о стоимости работ пока не готов проект совершенно бессмысленно, по мнению историка. Потому что в настоящее время нет полного понимания ситуации: какие работы, какие будут проводиться усиления конструкций, какие конструкции изменят.

© Sputnik Во дворе замка

"О чем сейчас можно рассуждать? Ясно, что стоимость очень большая. По предварительным оценкам, первая очередь – это меньше, чем 20% от всего проекта реставрации. Вторая очередь, наверное, будет очень тяжелая, наверняка там будет 40%. Но сколько это будет на самом деле, пока неизвестно. Потому что пока неясно, во что выльется первая очередь", – признается Китурко.

Другого проекта нет

Пока все ломают копья вокруг проекта архитектора Бачкова, директор музея задает резонным вопрос: "А был другой проект? Его просто не было".

Историк уверяет, что принимать решения есть кому, если историческая справка музея вступит в противоречие с проектом, который стал объектом критики.

В ответ на вопрос, кто будет принимать решение в данной ситуации, Китурко сказал: "Научный руководитель. Далее будет решаться коллегиально. Будут привлечены специалисты, которые смогут высказать квалифицированную точку зрения".

© Sputnik Справа от центрального портала - здание избы, которое должно было быть деревянным

Директор утверждает, что в основу проекта второй очереди будет положена вся информация, которую найдут сотрудники музея, а также археологи во время своих изысканий. "Если то, что предлагает Бачков, покажется неприемлемым, значит, будут другие решения".

Китурко рассказал также, что в Беларуси всегда проводится строительная экспертиза всех проектов, но она направлена на то, чтобы оценить, насколько добросовестно составлены сметы: главное – чтобы не была завышена стоимость работ со стороны проектировщиков.

"Несут абы што"

Интересуемся, а как быть экскурсоводам и что им рассказывать о Старом замке и, например, спорной Каменице, на что директор отвечает: "Знаете, экскурсоводы порой такую ахинею несут. Тут одна знаменитая на весь Гродно экскурсовод показывает полякам дворец в Старом замке и говорит, что здесь умер Казимир Ягеллончик (Великий князь литовский и Король польский в XV веке – Sputnik), который умер за 100 лет до начала строительства".

© Sputnik Знаменитая Каменица, существование которой опровергли результаты археологических раскопок

"Чем я могу помочь экскурсоводам?", – задает риторический вопрос историк. Пока идут работы в Старом замке, в музее занимаются разработкой экспозиции и не готовят утвержденный текст экскурсии.

"Я не гружусь тем, что будут "нести" экскурсоводы (частные – Sputnik). Им можно дать самый идеальный текст, а они "несут абы што", – констатировал Китурко.

Что будет дальше?

Интересно, что в Беларуси не предусмотрена процедура проверки и анализа исторических справок по таким объектам. Будут ли проводиться общественные обсуждения проекта – тоже неизвестно. Понятно одно: все вопросы рассмотрят на заседании Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия.

© Sputnik На здании видны следы зондажа и неумолимого времени

Проблема в том, что на подготовку архитектурного проекта нужно минимум шесть месяцев, а потом его еще нужно рассмотреть на заседании рады.

Получается, что копать археологам нужно было уже в 2020 году, и теперь, чтобы уложиться в сроки, им придется работать либо в январе или сроки опять "уплывут" в неизвестном направлении, а это бюджетные деньги.

© Sputnik Так дворец Батория выглядит сейчас с внешней стороны

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