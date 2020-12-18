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В витебской Ратуше открывается ярмарка новогодних подарков хендмейд

18.12.2020 11:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В витебской Ратуше 18 декабря откроется ярмарка, на которой можно купить новогодние и рождественские подарки от городских ремесленников.


Фото: Plush Design Studio, unsplash.com

Свои работы на ярмарке представят около 20 лучших художников, дизайнеров, ремесленников, мыловаров и кондитеров Витебска. Керамика, украшения, игрушки из экологичных материалов, пряники, открытки, роспись по стеклу — здесь можно найти подарок на любой вкус.

Будут работать мастер-классы, фотозона и кофейня, где можно согреться кофе, травяным чаем, какао, горячим шоколадом, глинтвейном.

Выставка-ярмарка работает с 18 декабря до 10 января с 11.00 до 20.00, выходной — понедельник.

Входной билет: для взрослых — 2 рубля, для подростков, студентов и пенсионеров — рубль; для ветеранов, инвалидов, сирот, детей до 14 лет — бесплатно.

 
Теги: Витебск
 
 
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Свои работы на ярмарке представят около 20 лучших художников, дизайнеров, ремесленников, мыловаров и кондитеров Витебска.
 
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