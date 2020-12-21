|
В Полоцке по Двине на байдарке катались Дед Мороз и Снегурочка
21.12.2020 07:27 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Не самую привычную картину наблюдали на днях в Полоцке. По Западной Двине, рядом с Софийским собором, на байдарке ходили Дед Мороз и Снегурочка,
Это была предновогодняя акция «Праздник к нам «гребет!», которую устроили клуб любителей активного отдыха «Байдарочники Полотчины» и Турцентр «Полоцк».
Деды Морозы из Полоцкого региона отличаются креативом. Напомним, недавно Дед Мороз с бело-красно-белым флагом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это была предновогодняя акция «Праздник к нам «гребет!», которую устроили клуб любителей активного отдыха «Байдарочники Полотчины» и Турцентр «Полоцк».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)