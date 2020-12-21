В Полоцке по Двине на байдарке катались Дед Мороз и Снегурочка

Источник материала: Tut.by

Не самую привычную картину наблюдали на днях в Полоцке. По Западной Двине, рядом с Софийским собором, на байдарке ходили Дед Мороз и Снегурочка, сообщает gorod214.by.





Это была предновогодняя акция «Праздник к нам «гребет!», которую устроили клуб любителей активного отдыха «Байдарочники Полотчины» и Турцентр «Полоцк».













Деды Морозы из Полоцкого региона отличаются креативом. Напомним, недавно Дед Мороз с бело-красно-белым флагом катался на коньках по озеру недалеко от Полоцка.