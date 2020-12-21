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Умер писатель Александр Курляндский. Он придумал «Ну, погоди!» и «Возвращение блудного попугая»

21.12.2020 12:39 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Писатель и драматург Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет, сообщают «Эхо Москвы» и Baza. Причина смерти Курляндского пока не уточняется.


Фото: wikipedia.org

Александр Курляндский — один из создателей мультсериалов «Ну, погоди!», «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая». Несколько его юмористических рассказов были экранизированы для альманаха «Ералаш».

В 1988 году Курляндский как автор сценария «Ну, погоди!» вместе с режиссером Вячеславом Котеночкиным и художником Светозаром Русаковым был удостоен Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.

 
 
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Писатель и драматург Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет.
 
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