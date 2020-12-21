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Умерла белорусская художница Светлана Каткова

21.12.2020 13:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умерла белорусская художница Светлана Каткова, сообщил музыкант Пит Павлов на своей странице в Facebook 20 декабря. Ей было 79 лет.


Фото: facebook.com/pitpawlaw

— Умерла Светлана Каткова. Художник, творец, бескомпромиссный борец. До последнего дня она занималась тем, в чем была исключительной, — искусством! — написал он.

Светлана Каткова родилась в семье белорусского художника Сергея Каткова. Окончила Минское художественное училище, Белорусский государственный театрально-художественный институт. Училась у Владимира Стельмашонка, Александра Кищенко, Ивана Стасевича. Она лауреат Государственной премии Республики Беларусь (в составе творческой группы) за создание мемориального комплекса «Детям — жертвам Великой Отечественной войны» в д. Красный Берег.

Ее произведения находятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, Третьяковской галерее, фондах БСХ, Министерства культуры, Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике, а также в галереях и частных коллекциях в Беларуси и за рубежом, сообщало ранее агентство «Минск-Новости».

 
Теги: Минск
 
 
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