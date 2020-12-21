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Умерла белорусская художница Светлана Каткова
21.12.2020 13:15 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Умерла белорусская художница Светлана Каткова,
— Умерла Светлана Каткова. Художник, творец, бескомпромиссный борец. До последнего дня она занималась тем, в чем была исключительной, — искусством! — написал он.
Светлана Каткова родилась в семье белорусского художника Сергея Каткова. Окончила Минское художественное училище, Белорусский государственный театрально-художественный институт. Училась у Владимира Стельмашонка, Александра Кищенко, Ивана Стасевича. Она лауреат Государственной премии Республики Беларусь (в составе творческой группы) за создание мемориального комплекса «Детям — жертвам Великой Отечественной войны» в д. Красный Берег.
Ее произведения находятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, Третьяковской галерее, фондах БСХ, Министерства культуры, Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике, а также в галереях и частных коллекциях в Беларуси и за рубежом, сообщало ранее агентство
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Ей было 79 лет.
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