Источник материала: Tut.by

Умерла белорусская художница Светлана Каткова, сообщил музыкант Пит Павлов на своей странице в Facebook 20 декабря. Ей было 79 лет.



Фото: facebook.com/pitpawlaw

— Умерла Светлана Каткова. Художник, творец, бескомпромиссный борец. До последнего дня она занималась тем, в чем была исключительной, — искусством! — написал он.

Светлана Каткова родилась в семье белорусского художника Сергея Каткова. Окончила Минское художественное училище, Белорусский государственный театрально-художественный институт. Училась у Владимира Стельмашонка, Александра Кищенко, Ивана Стасевича. Она лауреат Государственной премии Республики Беларусь (в составе творческой группы) за создание мемориального комплекса «Детям — жертвам Великой Отечественной войны» в д. Красный Берег.

Ее произведения находятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, Третьяковской галерее, фондах БСХ, Министерства культуры, Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике, а также в галереях и частных коллекциях в Беларуси и за рубежом, сообщало ранее агентство «Минск-Новости» .