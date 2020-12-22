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В Березовском районе у обочины дороги случайно нашли мацеву, которой почти 150 лет
22.12.2020 07:55 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время установки дорожных знаков у дороги в агрогородок Первомайский рабочие обнаружили необычный камень, но не придали ему особого значения. Оказалось, что это еврейский могильный камень мацева 1872 года, сообщает
На необычный камень с письменами, который лежал на обочине дороги, обратил внимание местный житель Александр Жебрун. Мужчина позвонил краеведу Николаю Сенкевичу, чтобы тот помог разобраться, насколько ценна находка. Николай определил, что это еврейская надгробная плита — мацева.
Доктор философии и истории Тель-Авивского университета Леонид Смиловицкий и его аспирант Леон Гершевич перевели текст мацевы: «Здесь похоронена женщина, госпожа Бесси, дочь Хеши» с датой 10 июня 1872 год.
Мацеву передали в Березовский историко-краеведческий музей.
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Для расшифровки текста привлекли специалистов зарубежного вуза.
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