Незрячие дети рисуют картины: необычная выставка открывается в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Минске открывается выставка картин, которые были нарисованы незрячими детьми. Все авторы лишены зрения с рождения. Они никогда не видели себя, своих друзей и педагогов и уж, конечно, не видели красок. Они понятия не имеют, как выглядит красная краска или синяя. Но они рисуют картины.

Прибор Lihtar

12 лет назад в жизни Ирины и Сергея Бондаровичей произошло событие. У них родился сын. Славный и крепкий мальчишка. Но спустя какое-то время стало понятно: он не такой, как все. Когда мальчик читает, у него все буквы раскрашиваются разными цветами.

Оказалось, это синестезия - особый способ восприятия, когда одни органы чувств задевают другие.

"Наш сын ходит в обычную школу. У него нет особенностей интеллектуального развития. Просто у него свое восприятие окружающих вещей. Например, когда звенит звонок на урок, у него "синеет" внутри", - говорит Ирина.

Любви и любознательности в семье оказалось больше, чем всего остального. Ира и Сергей задумались о значении цвета. О том, как его можно передать разными способами, например, с помощью звука.

Так Сергей смог изобрести устройство, которое бы помогало определить цвет на картинке. Хотя сам он нисколько не художник и даже не электрик. По профессии – маркетолог, а работал графическим дизайнером.

"Да, у меня получилось устройство. Я назвал его Lihtar – от слова "фонарь" по-белорусски. В нем действительно есть два светодиода, которые делают его чем-то похожим на фонарик", - рассказывает собеседник Sputnik.

Если рассказать простыми словами, то прибор связан с мобильным телефоном. Когда ты наводишь его на картинку с цветом, то играет мелодия. У каждого цвета мелодия своя.

© Sputnik Максим Богданович Ирина и Сергей Бондаровичи придумали прибор, который помог научиться рисовать незрячим детям

Кстати, мелодии Сергей подобрал сам. А записать их помогли профессиональные музыканты. В общем, придумал он хитроумную штуку, и она, удивительно, работает.

Неожиданное предложение

Но на этом история не заканчивается. Ира и Сергей – люди открытые. Они стали думать о том, кому бы мог пригодиться этот приборчик. И отправились в специализированную школу №188 в Минске.

Там учатся дети, у которых нет зрения. У некоторых его нет с рождения. Они не представляют, как выглядят, какого цвета у них глаза или волосы. Да и само понятие цвета кажется им чем-то невероятным. Как для нас космос. То есть что-то, что находится за гранью нашего сознания.

И вот в сентябре приехали к ним Ира и Сергей, которые говорят: "Дети, мы научим вас рисовать". Но сами дети оказались к этому не готовы. Возникло много вопросов: "А зачем нам это надо? Мы же свои картины не увидим никогда". На это Ирина ответила:

"У незрячих детей, когда они вырастут, не так уж много возможностей найти работу. Обычно они идут в массажисты или рабочими на специальное предприятие. Но им тоже хочется иметь выбор. Почему бы каждому человеку не дать возможность найти для себя новое занятие, научиться чему-то новому".

Педагогов и детей Ира убедила, и вскоре ей дали класс для проведения занятий.

© Sputnik Максим Богданович Для начала детям нужно было объяснить - что означают те или иные цвета

Картины

Детей в группу набралось немного – восемь человек. Но все они оказались невероятно смелыми. Дети лишены зрения с рождения, а решились на такую авантюру – рисовать.

Конечно, процесс пошел не быстро. Для начала Ирине нужно было объяснить, что такое цвет, и какое значение он несет. Почему красный символизирует страсть и любовь, а зеленый – здоровье.

© Sputnik Максим Богданович Все картины на выставке нарисованы незрячими детьми

"Мы рассказывали, что одежда тоже может иметь оттенок. И что с ее помощью можно выражать себя. Дети, конечно, были удивлены", - говорит собеседница агентства.

Очень скоро полученные знания детям захотелось где-то применить. И они начали рисовать картины. Кто-то решил передать на холсте свой характер. Так, на одной картине большим пятном растеклась желтая краска. Желтая - значит позитив и радость.

© Sputnik Максим Богданович А вот и "Ламба" от юного художника - кто знает, может в будущем эта картина станет известной на весь мир

"Есть у нас картина, которую нарисовал мальчик, увлекающийся автомобилями. Он слушает на YouTube различные обзоры. Картина называется "Ламба" в честь Lamborghini. Она нарисована крупными стремительными мазками. Главный цвет - желтый. Также мы прикрепили к картине фрагмент ленты темного цвета, которая символизирует ремень безопасности", - рассказывает руководитель студии.

Ира сама не заметила, как прикипела душой к этим юным художникам. Ей нравилось смотреть, как они искренне удивляются, когда узнают что-то новое. Ей было приятно осознавать, что есть место, где ее ждут с нетерпением.

"Сначала я очень боялась работать с такими детьми. Но оказалось, что они очень милые, добрые, открытые, честные. С ними приятно общаться. Плюс появилось осознание, что ты делаешь что-то важное. Очень интересно становится жить, когда у тебя появляется цель", - признается собеседница агентства.

Путь к цвету

К концу года Ира и Сергей решили: почему бы не открыть выставку. Картин собралось уже немало. Да и вдруг найдутся спонсоры. Как же будет замечательно для незрячего ребенка продать свою картину и купить себе подарок к Новому году.

Как-то быстро удалось найти выставочный зал, где Ира и Сергей пропадали с утра до вечера – сами развешивали картины. Выставку решили назвать "Путь к цвету". Ведь каждому ребенку пришлось преодолеть свой путь к цвету и, возможно, к себе.

© Sputnik Максим Богданович Вот так видят мир незрячие дети

Ира и Сергей тоже прошли путь. В этом году они изобрели устройство, которое помогло незрячим детям, и решили заняться чем-то новым для себя. Они нашли свое место в этом бесконечном мире. И пандемия, как оказалось, не стала для них преградой, ведь их сердца были открыты.

Открывается выставка "Путь к цвету" во Дворце искусств вечером 22 декабря и продлится до 15 января. Все картины продаются.