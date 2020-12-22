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Умер французский актер и победитель "Дакара" Клод Брассер
22.12.2020 17:31 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Известный французский актер Клод Брассер скончался на 85-м году жизни, об этом сообщил телеканал RTL.
Брассер родился в актерской семье – Пьера Брассера и Одетт Жуае, а крестным отцом у него был знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй.
За свою актерскую карьеру он успел сняться в десятках фильмов у Марселя Карне, Франсуа Трюффо, Жан-Люка Годара и Жоржа Лотнера. Известные картины с его участием – "Бум" и "Бум-2", "Семь смертных грехов", "Барокко".
Клод Брассер дважды (в 1977 и 1980 годах) стал номинантом кинопремии "Сезар". В 2008-м он был удостоен звания кавалера Ордена почетного легиона.
Мало кто знает, но Брассер еще участвовал в ралли-рейде "Дакар", и выигрывал его в зачете внедорожников – в 1983 году в качестве штурмана бельгийца Жаки Икса.
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Мало кто знает, но артист не только снялся в десятках фильмов, а участвовал в самом знаменитом ралли-марафоне на планете.
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