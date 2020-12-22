Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Известный французский актер Клод Брассер скончался на 85-м году жизни, об этом сообщил телеканал RTL.

Брассер родился в актерской семье – Пьера Брассера и Одетт Жуае, а крестным отцом у него был знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй.

За свою актерскую карьеру он успел сняться в десятках фильмов у Марселя Карне, Франсуа Трюффо, Жан-Люка Годара и Жоржа Лотнера. Известные картины с его участием – "Бум" и "Бум-2", "Семь смертных грехов", "Барокко".

Клод Брассер дважды (в 1977 и 1980 годах) стал номинантом кинопремии "Сезар". В 2008-м он был удостоен звания кавалера Ордена почетного легиона.

Мало кто знает, но Брассер еще участвовал в ралли-рейде "Дакар", и выигрывал его в зачете внедорожников – в 1983 году в качестве штурмана бельгийца Жаки Икса.

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