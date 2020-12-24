Модель и аристократка: Стелла Теннант скончалась спустя несколько дней после своего 50-летия

Источник материала: Tut.by

Известная модель родом из Британии Стелла Теннант ушла из жизни в возрасте 50 лет. О смерти сообщила ее семья.



Стелла Теннант. Фото: Reuters

«С большой печалью мы объявляем о скоропостижной кончине Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года», — говорится в заявлении родственников модели.

«Стелла была прекрасной женщиной, которая вдохновляла нас всех», — говорится в нем.

Причины внезапной смерти модели не приводятся. В полиции уточнили, что в обстоятельствах кончины Теннант, наступившей через пять дней после ее юбилея, не усматривается ничего подозрительного.

Шотландская модель сделала себе имя в начале 1990-х годов, появляясь в фотосессиях на страницах Vogue и Harper’s Bazaar.

Она участвовала в показах Versace и Александра Маккуина и рекламных кампаниях брендов Calvin Klein, Жана-Поля Готье и Burberry.

Теннант принимала участие в закрытии Олимпиады 2012 года в Лондоне вместе с другими британскими моделями, среди которых были Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

В модном доме Versace воздали почести модели, назвав ее многолетней музой Джанни Версаче и другом семьи.

Теннант, аристократка с андрогинной внешностью, была внучкой 11-го герцога Девонширского Эндрю Кэвендиша и герцогини Деборы Кавендиш, в девичестве Митфорд.

До того как стать моделью, Теннант училась в Винчестерской школе искусств и была начинающим скульптором. По ее признанию, скульптура была ее первой любовью.

В модельный бизнес она пришла после того, как ее заметил фотограф Vogue Стивен Майзель. Но на первых порах она не была уверена, желает ли для себя модельной карьеры.

«Я не знала, хочу ли я, чтобы на меня смотрели как на вещь, — вспоминала она в 2016 году в интервью Evening Standard. — Мне казалось, что эта индустрия — огромный и очень неглубокий мир. Я сомневалась, нравится ли мне, как это всё выглядит».

Однако Теннант все же решила попробовать. В 90-е она говорила, что сейчас замечательное время, чтобы начать модельную карьеру.

В конце 1990-х годов модельер Карл Лагерфельд сделал Теннант лицом бренда Chanel, отметив ее сходство с его основательницей, Коко Шанель.

За пределами подиума Теннант занималась общественными кампаниями за сокращение энергопотребления и уменьшение влияния быстрой моды на экологию.

«Мы еще не скоро изменим свои привычки, но я думаю, это определено шаг в правильном направлении», — говорила Теннант о своей работе в прошлогоднем интервью Guardian.

В том же интервью она сказала, что носит одежду, оставшуюся у нее с 1990-х годов, а в год покупает примерно по пять новых вещей.

«В моем возрасте, я думаю, нормально терять интерес к потребительству и любовь к шопингу, — сказала она в том же интервью. — Всем нам нужно чуть больше думать».

Теннант ушла из моды в 1998 году из-за первой беременности, но потом время от времени возвращалась для участия в отдельных проектах.

В 1999-м она вышла замуж за уроженца Франции, фотографа Давида Лазне. Свадебная церемония прошла в небольшой церкви недалеко от границы Англии и Шотландии. У пары было четверо детей.