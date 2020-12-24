Помните скульптуру Жбанова у ЦУМа? Больше года назад одно изваяние треснуло. Узнали, почему не чинят

Источник материала: Tut.by

Возле минского ЦУМа уже почти десять лет стоит скульптура Владимира Жбанова «Покупатели». Точнее, четыре скульптуры: отец, мать и двое детей, — семья. У бронзовой девочки сейчас можно заметить большую трещину на ноге. Оказалось, повреждению уже больше года. Узнали, кто и когда планирует починить.



Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

Что это за скульптура

Скульптурная композиция «Покупатели» появилась возле ЦУМа в июне 2011 года. Авторы — скульптор Владимир Жбанов и архитектор Марат Гродников.

Вдова Владимира Жбанова рассказывает, что по задумке скульптуры должны были стоять внутри витрины: дети — смотреть через стекло на улицу, а взрослые — рассматривать товар в самой витрине. Однако тогдашний руководитель универсама решил сделать тумбу, а скульптуры — расставить вокруг.



Покупатели у тумбы, которая симолизирует витрину магазина. Фото: «Наша Нива», 2011 год

— Очень скульптор переживал, что задуманная композиция не реализовалась. Он вынужден был в последний момент вносить изменения под нажимом заказчика, — отмечала Жанна Жбанова.

И вот уже около десяти лет скульптуры стоят возле шестигранной будки.



Семья покупателей в мастерской. Фото: предоставлено Жанной Жбановой



Фото: предоставлено Жанной Жбановой

Одна из скульптур сильно повреждена. Кто-то в курсе проблемы?

Вдова скульптора и владелец авторских прав на его произведения Жанна Жбанова рассказала TUT.BY, что в курсе проблемы. Больше того, повреждение — давнее.

— Я обратила внимание на это летом-осенью 2019 года. Вероятно, повреждение возникло на месте шва — работа «сшивается» из деталей поменьше. Возможно, был какой-то сильный толчок — и вот результат. Скульптура находится на балансе ЦУМа — я связывалась с ними и с директором Скульптурного комбината. Знаю, что специалисты комбината проводили расчеты на восстановление и согласовывали их с универсамом. Но, похоже, не договорились. У меня только авторские права, условия я диктовать не могу.



Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

Жанна Жбанова добавляет, что долгое отсутствие ремонта угрожает сохранности всей скульптуры.

— Повезло, что прошлая зима была не суровая. Скульптура полая, внутрь сейчас попадает влага, она накапливается там. Если будут сильные морозы, то вода замерзнет, а эти ноги может просто разорвать. Бронза ведь мягкая, это спайка металлов. Плюс, у скульптуры есть каркас — внутренние стержни. Их, как правило, делают из нержавейки, но не всегда, — так что они могут проржаветь.

Та самая девочка, которая по замыслу должна была смотреть на город из витрины, в мастерской Владимира Жбанова. Фото: предоставлено Жанной Жбановой

Собеседница периодически осматривает работы Владимира Жбанова. Говорит, что к некоторым относятся намного бережнее. Хороший пример — скульптуры в Михайловском сквере.

— Они на балансе управления «Центр» Минскзеленстроя, директор Сергей Рожнов очень неравнодушный. Когда увозят зонтик или всю скульптуру на реставрацию — звонит, предупреждает, чтобы не волновались.

Стоит добавить, что вскоре после открытия композиции «Покупатели» увозили на ремонт скульптуру мальчика. Молодежь залезала ему на плечи, так что у скульптуры подкашивались колени. После укрепления изваяние вернули на место.



Владимир Жбанов во время работы над скульптурой Незнакомки. Она находится в Михайловском сквере. Фото: предоставлено Жанной Жбановой

ЦУМ: «Надеемся восстановить скульптуру к весне»

ЦУМ еще летом 2020-го заключил договор с частной компанией на проведение восстановительных работ, рассказал TUT.BY ведущий торговый инспектор универмага Павел Грабун.

— Помимо реставрации этой скульптуры мы хотим почистить все четыре — на бронзе виден белесый налет. Работы рассчитываем провести в январе-феврале, отсрочка связана с тяжелой ситуацией в стране, пандемией, нехваткой людских ресурсов. Хотим привести скульптуры в идеальное состояние, но делать это имеет смысл к весне, когда перестанут сыпать соль (противогололедные смеси. — Прим. TUT.BY).

Собеседник добавил, что был конкурс, по результатам которого выбрали компанию, которая будет восстанавливать скульптуру. Это частники.

— Точную стоимость работ назвать не могу, но это не дешевое дело. Восстановление и очистка обойдутся, для ориентира, от 5 до 10 тысяч рублей, — ответил на вопрос TUT.BY Павел Грабун.