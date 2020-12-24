ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Взять всю власть без крови. Белорусы придумали новые шахматы

24.12.2020 16:45 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Наши соотечественники из IT-компании PRAS придумали новую игру — «Белорусские шахматы». Они созданы на базе классических. Цель игры — не разгромить соперника, а взять всю власть.


Белорусские шахматы. Фото: pchess.by

По словам Николая Томашевича, который разработал правила игры, ее идея появилась еще в 1990-е годы.

— Ідэя належыць прафесару Гродзенскага медыцынскага ўніверсітэта Аляксандру Астроўскаму. Напрыканцы 1990-х гадоў ён прыдумаў шахматы на базе класічных, а таксама ўвёў паняцце трон — сімвал вышэйшай улады. У 2010-м годзе я дапрацаваў правілы гэтай гульні: дадаў палітычныя і культурныя адметнасці з гісторыі Беларусі і ўсёй Усходняй Еўропы, а таксама разам з Астроўскім адрадзіў старажытныя назвы фігур. Аляксей Кульбіцкі адказваў за візуал.

Как объясняет Николай, основная особенность игры — совсем другая цель, чем в классических шахматах. По правилам игроку необходимо занять одной из двух фигур центральную клетку поля — трон и продержаться на ней ход, пока Князю не провозгласили Рокош. Это можно сделать без крови — то есть не сбивая соперников.

Рокош — это военная оппозиция шляхты. Если перевести на современный язык, его можно даже назвать своеобразной формой импичмента. В Речи Посполитой (федеративном государстве, частью которого являлось Великое Княжество Литовское) шляхта имела право отказаться от подчинения королю. И такие примеры были в белорусской истории (например, «Сандомирский рокош» 1606−1609 годов).

По правилам игры занять Трон может Князь (в классических шахматах король) или Княжич (новая фигура, ее аналогов в классических шахматах нет). Помогают ему такие фигуры как Гетман (в классической версии Ферзь), Пушка (Слон), Ратник (Конь) и другие.


Белорусские шахматы. Фото: pchess.by

Откуда такие название? Так в Беларуси назывались фигуры в шахматах, которые были распространены на нашем континенте с 8−9 веков.

— Гульня настолькі спадабалася сярэднявечным еўрапейцам, што ўжо ў XI стагоддзі шахматы лічылі адной з самых распаўсюджаных забаў шляхты і нават уключылі іх у праграму рыцарскага выхавання. У Беларусі яны былі знойдзены падчас археалагічных раскопках ва ўсіх нашых старажытных гарадах. У шахматы ігралі Барбара Радзівіл і Леў Сапега, — говорит Николай.

Существуют и другие особенности игры. Изменен размер доски — 9×9 клеток, установлено несимметричное расположение фигур.

Зачем белорусы придумали новые шахматы?

— Аляксандр Астроўскі сцвярджае, што яму яны прысніліся, — улыбается Николай Томашевич. —  То бок гэта здарылася выпадкова. Але калі паразважаць, то мы маем класічныя шахматы, у якія гуляе ўвесь свет, а таксама процьму іншых варыянтаў (і круглыя, і на трох гульцоў). Паколькі ў Беларусі багатая шахматная гісторыя, то мы быццам маем права на сваё бачанне гэтай гульні. І калі яе завязаць на нашай гісторыі - то атрымоўваецца гульня з большымі магчымасцямі. То бок гэта нейкая спроба зацвердзіцца ў якасці шахматнай (інтэлектуальнай) краіны і дадаткова звярнуць увагу на гісторыю.

В белорусские шахматы можно играть на компьютере с помощью приложения для Windows, а также вживую. Купить набор можно на сайте компании тут и тут. Познакомиться с правилами игры можно тут.

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наши соотечественники из IT-компании PRAS придумали новую игру - «Белорусские шахматы». Они созданы на базе классических. Цель игры - не разгромить соперника, а взять...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Расстрел за Цветаеву. История любви дочери поэтессы и сотрудника НКВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика