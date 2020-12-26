Она написала любовь. Джейн Остин - от забвения до всемирной славы

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Сейчас Джейн Остин — один из столпов английской литературы. Её романы регулярно экранизируются, их изучают в школах и университетах, да и её жизнь становится основой для фильмов. Это, конечно, закономерно: английское Регентство, то есть первая треть XIX века, тоже нуждается в своих летописцах, как и более поздняя викторианская эпоха.

Портрет Джейн Остин, 1813 год. Изображение: wikipedia.org

И Остин на роль такого летописца подходит очень хорошо: она родилась 16 декабря 1775 года, застала начало становления Британии как всемирной колониальной империи, Наполеоновские войны и описала свой жизненный опыт в книгах, подарив миру взгляд на события со стороны английской глубинки. Правда, при жизни Джейн Остин не получила и толики той славы, что свалилась на неё спустя много лет после смерти.

Дочь священника

Семья Остинов была из джентри. Её отец, приходской священник, происходил из богатой семьи, но сам богачом не был, поскольку принадлежал к той линии, которой не досталось наследства. Кроме того, он рано осиротел, так что рассчитывать ему приходилось только на себя, как и его жене, которая тоже осталась без приданого. Впрочем, их брак, судя по всему, был счастливым: у них родилось семеро детей, пять сыновей и две дочери. Одной из них и была Джейн.

Романы Джейн Остин дают хорошее представление о нравах того времени и заодно, возможно, объясняют, почему сама писательница так и осталась незамужней. У её сестры Кассандры, например, жених умер в Вест-Индии незадолго до свадьбы, и найти новую партию она так и не смогла. Что именно случилось в жизни самой Джейн, доподлинно неизвестно. Исследователь Джон Хантер Спенс в своей работе «Становление Джейн Остин» утверждал, что в юности у неё был неудачный роман с будущим ирландским политиком Томасом Лефроем. Этот сюжет стал основой для фильма с Энн Хэтэуэй и Джеймсом Макэвоем. Лефрой, кстати, говорил, что это была всего лишь «детская влюбленность» и никаких серьезных намерений ни у него, ни у Джейн не было.

Женщины на вторых ролях



Дом-музей Джейн Остин. Изображение: wikipedia.org

Впрочем, отсутствие шансов на женитьбу или замужество у представителей дворянства в те годы было делом обычным: претендентов словно испытывали определенным имущественным цензом. Джейн Остин окончательно примирилась со своей судьбой в 1805-м, когда ей было тридцать лет. К этому времени она уже вовсю пыталась стать профессиональным литератором.

С писательницами в Британии конца XVIII и начала XIX века всё было очень непросто. Например, ещё в конце XVII века жила и работала Афра Бен, которую считают первым профессиональным автором-женщиной в английской истории. Но у неё и биография была весьма любопытной. Так, одно время она была шпионом короля Карла II и даже сидела в тюрьме из-за долгов. Тогда же работала драматург Сузанна Центливр, да и вторая половина XVIII века подарила английской литературе несколько имен. Но читатели в основном знали, конечно, писателей-мужчин. Как минимум их просто было больше.

20 лет на редактуру

Писать Джейн Остин начала ещё подростком. К своим так называемым «Ювенилиям» она приступила в 16 лет, а уже в 20 лет прочитала семье роман «Элинор и Марианна», который позже, после множественных правок, станет «Чувством и чувствительностью». К 1800 году у Остин уже было написано несколько больших романов. Но вот издать их «с колёс» не удалось, и, например, одна из версий «Гордости и предубеждения» (под названием «Первые впечатления») просто была отклонена издательством без объяснения причин.

Вообще, тогдашним английским писательницам было не очень просто. Считалось, что занятия литературой для них могут быть только хобби, без претензий на известность. Обычно их представлял муж или родственник-мужчина. Например, первые попытки напечатать произведения Джейн Остин делал именно её отец. И когда дело всё же дошло до выпуска книг, то они выходили без указания настоящего автора, фактически анонимно.

Прорыв случился в 1810-е. Первым был издан роман «Чувство и чувствительность». В 1813-м выходит «Гордость и предубеждение», через год — «Мэнсфилд-парк», а ещё через год — «Эмма». Но публикация не привела к мгновенному успеху. Джейн Остин получила небольшой гонорар (по современному курсу — около 40 тысяч фунтов), и на этом для неё всё закончилось. Она скончалась в 1817 году, когда ей было всего 42 года.

Слава и признание

Джейн Остин, рисунок работы Кассандры Остин, около 1810 года. Изображение: wikipedia.org

Современники почти ничего не знали о Джейн Остин, но заметили её романы, хотя обошлось без особых восторгов. Одну из рецензий написал знаменитый Вальтер Скотт. Смерть её тоже не заметили. Сами книги продолжали издаваться, в том числе выходили и другие работы Остин. Впрочем, ни одна из них так и не стала бестселлером.

Все изменилось в середине века, когда философ и литературный критик Джордж Генри Льюис написал серию статей, посвященных творчеству Джейн Остин и ей самой. Писательницу начали сравнивать с Шекспиром и Сервантесом, а в 1869 году дело дошло и до публикации «Воспоминаний о Джейн Остин», мемуаров её племянника Джеймса Эдварда Остина-Ли. Собственно, после этого и случился настоящий бум: он даже получил название «Остинолатрия» (Austenolatry). В среде интеллектуалов того времени появилась группа «джейнистов» (janeites), которые выступали против популяризации наследия своего кумира.

Конечно, время всё расставило по своим местам. Книги Джейн Остин заняли прочное место в современной культуре (что, кстати, привело к забавным кроссоверам вроде «Гордости и предубеждения и зомби»), по ним снимают художественные фильмы и сериалы. В общем, сейчас сложно ничего не знать об этой писательнице, хотя её жизнь до сих пор остается загадкой, ответ на которую, возможно, позволит разгадать и её творчество.