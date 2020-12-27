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«Вольны хор» презентовал новый альбом «Калядны»
27.12.2020 17:19 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Вольны хор» презентовал свой новый альбом «Калядны». В него вошли пять известных колядных песен из разных регионов Беларуси. Презентация прошла 27 декабря в YouTube.
Напомним, свой предыдущий альбом «Годныя песні» «Вольны хор» презентовал 12 декабря.
«Вольны хор» появился в августе 2020 года — как реакция на политические события в стране, говорят его участники. Хор неожиданно появлялся в публичных местах Минска — в метро, на вокзале, в оперном театре, библиотеке, у филармонии, цирка, в торговых центрах, мемориале «Яма» — и исполнял популярные песни белорусских протестов. Он также участвовал во дворовых концертах во время протестов в Минске.
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В него вошли пять известных колядных песен из разных регионов Беларуси.
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