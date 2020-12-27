«Вольны хор» презентовал новый альбом «Калядны»

Источник материала: Tut.by

«Вольны хор» презентовал свой новый альбом «Калядны». В него вошли пять известных колядных песен из разных регионов Беларуси. Презентация прошла 27 декабря в YouTube.

Напомним, свой предыдущий альбом «Годныя песні» «Вольны хор» презентовал 12 декабря.

«Вольны хор» появился в августе 2020 года — как реакция на политические события в стране, говорят его участники. Хор неожиданно появлялся в публичных местах Минска — в метро, на вокзале, в оперном театре, библиотеке, у филармонии, цирка, в торговых центрах, мемориале «Яма» — и исполнял популярные песни белорусских протестов. Он также участвовал во дворовых концертах во время протестов в Минске.