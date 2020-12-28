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Помните свои любимые фильмы? Ответьте на 10 из 10 вопросов о комедии «Белые Росы»
28.12.2020 10:21 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последнее время мы активно публиковали тесты о культовых белорусских книгах (например, о
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Давайте проверим свои знания о любимых белорусских фильмах. Начнем с комедии «Белые Росы» режиссера Игоря Добролюбова.
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