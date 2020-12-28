Помните свои любимые фильмы? Ответьте на 10 из 10 вопросов о комедии «Белые Росы»

Источник материала: Tut.by

В последнее время мы активно публиковали тесты о культовых белорусских книгах (например, о «Знаке бяды» Василя Быкова). Теперь пришло время и для кино. Давайте проверим свои знания о любимых белорусских фильмах. Начнем с комедии «Белые Росы» режиссера Игоря Добролюбова.

В тесте использованы коллажи aif.by и фото с сайта kinopoisk.ru.