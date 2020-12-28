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Белоруска стала победителем испанского конкурса «Голос 60+»

28.12.2020 11:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска Наида Абанович, живущая на Майорке, стала победительницей второго сезона La Voz Senior. Это испанский аналог телевизионного конкурса «Голос 60+», пишет antena3.com.

За победу в финале боролись восемь финалистов.

Наида исполнила арию Ebben? Ne andro lontana из оперы «Валли» итальянского композитора Альфредо Каталани, а также исполнила со своим наставником по проекту застольную песню Альфреда из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.

По итогам зрительского голосования победительницей стала именно Наида.

Как отмечало издание belmir.by, Наида родилась в Беларуси, училась в Молодечненском музыкальном училище. Затем она перевелась в Астраханское училище, вышла замуж и уехала в Баку. Там она окончила консерваторию, работала в камерном хоре местной филармонии.

Из-за конфликта в Нагорном Карабахе в 1989-м вернулась с семьей в Беларусь, работала в филармонии, хоре радио и телевидения. После смерти мужа в 2004 году уехала в Испанию и 15 лет исполняла оперную классику на улицах Пальма-де-Майорки, зарабатывая себе этим на жизнь.

 
 
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Белоруска Наида Абанович, живущая на Майорке, стала победительницей второго сезона La Voz Senior. Это испанский аналог телевизионного конкурса «Голос 60+».
 
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