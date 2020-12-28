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Белоруска стала победителем испанского конкурса «Голос 60+»
28.12.2020 11:51 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белоруска Наида Абанович, живущая на Майорке, стала победительницей второго сезона La Voz Senior. Это испанский аналог телевизионного конкурса «Голос 60+»,
За победу в финале боролись восемь финалистов.
Наида исполнила арию Ebben? Ne andro lontana из оперы «Валли» итальянского композитора Альфредо Каталани, а также исполнила со своим наставником по проекту застольную песню Альфреда из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.
По итогам зрительского голосования победительницей стала именно Наида.
Как
Из-за конфликта в Нагорном Карабахе в 1989-м вернулась с семьей в Беларусь, работала в филармонии, хоре радио и телевидения. После смерти мужа в 2004 году уехала в Испанию и 15 лет исполняла оперную классику на улицах Пальма-де-Майорки, зарабатывая себе этим на жизнь.
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Белоруска Наида Абанович, живущая на Майорке, стала победительницей второго сезона La Voz Senior. Это испанский аналог телевизионного конкурса «Голос 60+».
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