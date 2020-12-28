Белоруска стала победителем испанского конкурса «Голос 60+»

Источник материала: Tut.by

Белоруска Наида Абанович, живущая на Майорке, стала победительницей второго сезона La Voz Senior. Это испанский аналог телевизионного конкурса «Голос 60+», пишет antena3.com.

La trayectoria de Naida Abanovich, la ganadora de la segunda edición de #LaVozSenior https://t.co/WpVJpfaK2d — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) December 28, 2020

За победу в финале боролись восемь финалистов.

Наида исполнила арию Ebben? Ne andro lontana из оперы «Валли» итальянского композитора Альфредо Каталани, а также исполнила со своим наставником по проекту застольную песню Альфреда из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.

По итогам зрительского голосования победительницей стала именно Наида.

Как отмечало издание belmir.by, Наида родилась в Беларуси, училась в Молодечненском музыкальном училище. Затем она перевелась в Астраханское училище, вышла замуж и уехала в Баку. Там она окончила консерваторию, работала в камерном хоре местной филармонии.

Из-за конфликта в Нагорном Карабахе в 1989-м вернулась с семьей в Беларусь, работала в филармонии, хоре радио и телевидения. После смерти мужа в 2004 году уехала в Испанию и 15 лет исполняла оперную классику на улицах Пальма-де-Майорки, зарабатывая себе этим на жизнь.