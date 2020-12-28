Бывший актер Купаловского театра получил 11 суток за участие в воскресной акции протеста

Источник материала: Tut.by

После воскресных акций протеста 27 декабря в списке задержанных оказался белорусский актер Александр Молчанов, на следующий день над ним состоялся суд.



Александр Молчанов. Кадр из мини-сериала «Сводная сестра»

Белорусский актер театра и кино Александр Молчанов был задержан в воскресенье, 27 декабря. На следующий день стало известно, что он был признан виновным по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Артисту дали 11 суток административного ареста.

Александр Молчанов пришел в Купаловский театр в 1999 году и прослужил в нем почти 20 лет — последним для него стал сезон 2017/2018. Помимо театральных ролей, актер также снимался в кино и на телевидении: в списке его работ — сериал «Ускоренная помощь 2», а также в фильмы «В августе 44-го…», «Риорита», «Масакра» и многие другие.

Актер был среди белорусских деятелей культуры — музыкантов, режиссеров, литераторов, журналистов, — которые участвовали в проекте #культпротест , в рамках которого обращались к властям, требуя проведения честных выборов и освобождения политзаключенных.

— Тут зараз у цэнтры Еўропы беларусы хочуць зрабіць свой свабодны выбар. За гэта іх хапаюць на вуліцах незразумелыя людзі, вязуць у турмы, дзе іх потым катуюць. Кандыдаты ў кандыдаты ў прэзідэнты таксама знаходзяцца пад следствам. Лукашэнка з дзяржаўнага тэлеканалу пагражае свайму народу і кажа, што будзе ў іх страляць за іх права выбіраць. Тут зараз не проста таталітарны рэжым, тут фашызм. Давайце разам скажам «стоп» фашызму ў цэнтры Еўропы. Свабоду палітвязням! — заявил актер в видеообращении еще в начале июля.