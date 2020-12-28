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Бывший актер Купаловского театра получил 11 суток за участие в воскресной акции протеста
28.12.2020 14:23 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После воскресных акций протеста 27 декабря в списке задержанных оказался белорусский актер Александр Молчанов, на следующий день над ним состоялся суд.
Белорусский актер театра и кино Александр Молчанов был задержан в воскресенье, 27 декабря. На следующий день стало известно, что он был признан виновным по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Артисту дали 11 суток административного ареста.
Александр Молчанов пришел в Купаловский театр в 1999 году и прослужил в нем почти 20 лет — последним для него
Актер был среди белорусских деятелей культуры — музыкантов, режиссеров, литераторов, журналистов, — которые участвовали в проекте
— Тут зараз у цэнтры Еўропы беларусы хочуць зрабіць свой свабодны выбар. За гэта іх хапаюць на вуліцах незразумелыя людзі, вязуць у турмы, дзе іх потым катуюць. Кандыдаты ў кандыдаты ў прэзідэнты таксама знаходзяцца пад следствам. Лукашэнка з дзяржаўнага тэлеканалу пагражае свайму народу і кажа, што будзе ў іх страляць за іх права выбіраць. Тут зараз не проста таталітарны рэжым, тут фашызм. Давайце разам скажам «стоп» фашызму ў цэнтры Еўропы. Свабоду палітвязням! — заявил актер в видеообращении еще в начале июля.
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Александр Молчанов покинул Купаловский театр еще до событий нынешнего года. Он также запомнился ролями в кино и на телевидении.
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