В Купаловском театре прошел закрытый предпремьерный показ «Павлинки»

Источник материала: Tut.by

В Купаловском театре состоялся закрытый предпремьерный показ спектакля «Павлинка». Об этом TUT.BY сообщили несколько не связанных между собой источников.



Сцена из спектакля «Павлинка». Архивное изображение. Фото: kupalauski.by

В пресс-службе Купаловского TUT.BY сообщили, что у них нет информации о таком показе. По их словам, отдельные структурные подразделения театра продолжают оставаться на простое.

По информации наших источников из старой труппы на сцену вышли буквально несколько человек. Остальные актеры набраны в Купаловский через кастинг.

Причем сегодня, 28 декабря, состоялся уже не первый предпросмотр. Перед этим показ «Павлинки» прошел 26 или 27 декабря.

Как отмечал еще 14 декабря министр культуры Анатолий Маркевич (цитата по телеграм-каналу ведомства), речь о «новой версией знаменитого спектакля «Паўлінка».

По нашей информации, речь идет о той же версии спектакля, что в прошлом сезоне показывался в Купаловском. Последний раз косметическую редакцию спектакля уже в 2010-е годы осуществлял режиссер Николай Пинигин. По одной версии, актеры, оставшееся в труппе, сами вводили новых коллег в постановку. По другой, с ними все-таки работал какой-то режиссер. Но кто именно, пока неизвестно.

На сайте Купаловского театра отсутствует какая-либо информация о премьере «Павлинки», билетов в продаже нет.

Кто в последнее время выходил на сцену Купаловского?



Фото из театрального архива Купаловского театра

Основная часть труппы Купаловского ушли из театра в августе в знак протеста против увольнения директора театра Павла Латушко и общей ситуации в стране. На данный момент из старого состава осталось всего 12 человек.

Первоначально на сцене театра выступали гастролеры. Сперва ансамбль «Хорошки» (причем попасть на их концерт можно было буквально через паспортный контроль), затем оркестр Финберга, на одном из концертов которого присутствовало около 10 зрителей, хор имени Цитовича и ансамбль «Галасы ЗМеста», которые исполняют язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.



Зрители на концерте оркестра Финберга в Купаловском. Фото: t.me/motolkohelp

Параллельно с последними выступлениями в Купаловском с 11 ноября начались прослушивания в новую труппу.

По нашей информации, о наборе в театр попросили те актеры Купаловского, которые остались в труппе. Вскоре после этого из Министерства культуры стали звонить в областные театры Беларуси. Их руководству предлагали выяснить, нет ли у актеров желания попробовать свои силы в Купаловском. Эту информацию нам подтвердили в трех театрах. Предполагаем, что их число было куда большим.

Судя по всему, желающих среди них нашлось немного. Поэтому на прослушивание предложили отправить студентов университета культуры. В том числе своих студентов привела Зинаида Пасютина, профессор кафедры театрального творчества университета культуры. Весной 2021 года они выпускаются из вуза, поэтому могут распределиться в Купаловский. Также на пробах в ноябре присутствовали студенты других курсов, а также из Бобруйска, Гомеля, Молодечно.



Тамара Миронова в роли Агаты. 2000 год. Фото из театрального архива Купаловского театра

В комиссии находились актеры, оставшиеся в труппе, а также тогдашний министр культуры Юрий Бондарь.

Предположим, что уровень участников не устроил комиссию. 14 декабря новый министр Анатолий Маркевич сообщил, что кастинг продолжается. Информация об этом появилась на телеграм-канале Министерства культуры.

По словам министра, на тот момент было набрано более 20 актеров. Тем не менее, фамилии этих актеров до сих пор неизвестны. Подготовка к премьере проходит в атмосфере полной секретности.

Как говорил Анатолий Маркевич, первый показ «Павлинки» предварительно намечен на первую декаду января 2021 года.

Тем не менее, по нашей информации, возможна ситуация, когда билеты на премьеру не будут продаваться. В таком случае попасть в зал можно будет лишь по пригласительным.

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Пьеса Янки Купалы «Павлинка» была написана в 1912 году и впервые поставлена в 1913-м. На сцене Купаловского пьеса была поставлена во время войны, в 1944 году в Томске, когда театр был в эвакуации.

По возвращении в освобожденный Минск финал спектакля решили сделать более счастливым — Павлинка убегает вместе со своим возлюбленным против согласия родителей. После этого постановка режиссера Льва Литвинова стала классикой, сюжет и мизансцены почти не менялись.

С 1944 года спектакль неизменно находится в репертуаре театра. Долгие годы именно показом «Павлинки» открывался новый сезон.