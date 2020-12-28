От Замковой до Виленской. В Гродно создали аудиогид по истории гетто

Источник материала: Tut.by

В Гродно студенты студенты ГрГУ имени Янки Купалы и медицинского университета разработали аудиогид «Ориентиры гетто». Он появился в рамках международного проекта «Измеряя гетто». Молодежь из Беларуси, Украины и Молдовы изучала историю гетто в своих городах. В Гродно было два гетто: они находились в отдалении друг о друга. И если о втором сохранилось мало воспоминаний и информации, то о первом известно больше. Именно по его территории и предлагают совершить виртуальную аудиоэкскурсию, рассказывает Hrodna.life.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Аудиогид привязан к карте местности. В нем есть 12 точек на центральных улицах города. В каждой точке можно остановиться и прослушать историю, связанную с определенным зданием. На странице с картой точкам соответствует текст, а также старые и современные фотографии. Проект дает возможность пройти экскурсию самостоятельно, без экскурсовода, или даже не выходя из дома. Аудиозаписи можно слушать также как подкасты на платформе Soundcloud.

Гетто № 1 в Гродно — так называемое продуктивное гетто. Там размещались работники, которых отправляли на предприятия, железную дорогу, дорожные работы. Заработанные деньги шли оккупационной власти. В гетто № 2 — его называли «непродуктивным» — жили дети, женщины, старики. Его ликвидировали первым.

В текстах экскурсии переплетены личные истории узников гетто и исторические факты: особенности быта, зарплаты, способы выживания.

Карта ориентирована в числе прочего и на школьные экскурсии, а также может помочь в работе учителям, которые преподают историю. Разработкой студентов смогут пользоваться и гродненские музеи. Есть идея также размещать QR-коды со ссылками на различные языковые версии гида.

Команду авторов консультировала эксперт в области методики преподавания Холокоста Инна Соркина.

— По сути, вам нужен только интернет. Вы приходите на место, открываете карту, к каждой точке прикреплен аудиофайл, там же текст и фото, — говорит координатор проекта Лиза Зайцева.

Экскурсия на общем сайте проекта «Измеряя гетто» уже доступна на белорусском, русском и английском языках. Идет работа над переводом на немецкий и польский.

— Когда идет речь о войне, особенно на постсоветском пространстве, преимущественно говорится о солдате, его героизме для формирования гордости за державу, предков и так далее, — объясняет она. — Немногие любят вспоминать темные моменты. А ведь цифры погибших в гродненском гетто шокируют. Это почти половина населения Гродно.

Гродненское гетто существовало с 1941 по 1943 год. По разным источникам, там собрали от 29 до 44 тысяч человек. Выжило около 200 человек.

Аудио для гида специально записывали на улицах города, чтобы запись была «живой». Это должно дать слушателю большее погружение в атмосферу Гродно. Английский вариант экскурсии озвучивала студентка-лингвистка из ГрГУ Екатерина Дедушкина, русский — учащийся исторического факультета Никита Тимаков, белорусский — историк Александр Радюк.

Микропроекты о гетто в своих городах делали также студенты Кишинева (Молдова) и Черновцов (Украина).

В Кишиневе участники наложили карту гетто на современную карту. Около 80% Кишинева было разрушено в войну, фактура города сильно изменилась. Авторы проекта опрашивали людей на улицах о том, что они знают о районе бывшего гетто и знают ли о его существовании.

В украинских Черновцах участники проекта «Измеряя гетто» работали с наследием юной поэтессы Зельмы Меербаум. Из гетто ее депортировали в трудовой лагерь, где она умерла от тифа. Перед депортацией она передала подруге альбом со своими стихами. Сейчас они переведены на многие языки мира. В Черновцах создали аудиозаписи ее стихов по-украински.