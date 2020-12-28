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От Замковой до Виленской. В Гродно создали аудиогид по истории гетто
28.12.2020 17:53 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно студенты студенты ГрГУ имени Янки Купалы и медицинского университета разработали аудиогид «Ориентиры гетто». Он появился в рамках международного проекта «Измеряя гетто». Молодежь из Беларуси, Украины и Молдовы изучала историю гетто в своих городах. В Гродно было два гетто: они находились в отдалении друг о друга. И если о втором сохранилось мало воспоминаний и информации, то о первом известно больше. Именно по его территории и предлагают совершить виртуальную аудиоэкскурсию,
Аудиогид привязан к карте местности. В нем есть 12 точек на центральных улицах города. В каждой точке можно остановиться и прослушать историю, связанную с определенным зданием. На странице с картой точкам соответствует текст, а также старые и современные фотографии. Проект дает возможность пройти экскурсию самостоятельно, без экскурсовода, или даже не выходя из дома. Аудиозаписи можно слушать также как подкасты на платформе Soundcloud.
Гетто № 1 в Гродно — так называемое продуктивное гетто. Там размещались работники, которых отправляли на предприятия, железную дорогу, дорожные работы. Заработанные деньги шли оккупационной власти. В гетто № 2 — его называли «непродуктивным» — жили дети, женщины, старики. Его ликвидировали первым.
Карта ориентирована в числе прочего и на школьные экскурсии, а также может помочь в работе учителям, которые преподают историю. Разработкой студентов смогут пользоваться и гродненские музеи. Есть идея также размещать QR-коды со ссылками на различные языковые версии гида.
Команду авторов консультировала эксперт в области методики преподавания Холокоста Инна Соркина.
— По сути, вам нужен только интернет. Вы приходите на место, открываете карту, к каждой точке прикреплен аудиофайл, там же текст и фото, — говорит координатор проекта Лиза Зайцева.
Экскурсия на общем сайте проекта «Измеряя гетто» уже доступна на белорусском, русском и английском языках. Идет работа над переводом на немецкий и польский.
— Когда идет речь о войне, особенно на постсоветском пространстве, преимущественно говорится о солдате, его героизме для формирования гордости за державу, предков и так далее, — объясняет она. — Немногие любят вспоминать темные моменты. А ведь цифры погибших в гродненском гетто шокируют. Это почти половина населения Гродно.
Аудио для гида специально записывали на улицах города, чтобы запись была «живой». Это должно дать слушателю большее погружение в атмосферу Гродно. Английский вариант экскурсии озвучивала студентка-лингвистка из ГрГУ Екатерина Дедушкина, русский — учащийся исторического факультета Никита Тимаков, белорусский — историк Александр Радюк.
Микропроекты о гетто в своих городах делали также студенты Кишинева (Молдова) и Черновцов (Украина).
В Кишиневе участники наложили карту гетто на современную карту. Около 80% Кишинева было разрушено в войну, фактура города сильно изменилась. Авторы проекта опрашивали людей на улицах о том, что они знают о районе бывшего гетто и знают ли о его существовании.
В украинских Черновцах участники проекта «Измеряя гетто» работали с наследием юной поэтессы Зельмы Меербаум. Из гетто ее депортировали в трудовой лагерь, где она умерла от тифа. Перед депортацией она передала подруге альбом со своими стихами. Сейчас они переведены на многие языки мира. В Черновцах создали аудиозаписи ее стихов по-украински.
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В Гродно студенты студенты ГрГУ имени Янки Купалы и медицинского университета разработали аудиогид «Ориентиры гетто». Он появился в рамках международного...
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