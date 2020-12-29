Источник материала: Tut.by

Умер французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщает агентство AFP .



Фото: Reuters

Знаменитому модельеру было 98 лет.

По информации СМИ, кутюрье умер в одной из больниц в пригороде Парижа.

Будущий модельер родился в небольшом городке неподалеку от Венеции. Отец его был виноделом, и сын мог бы продолжить семейное предприятие. Однако душа у него к этому не лежала. Он уехал из Италии и свои школьные годы провел во Франции. В четырнадцать лет Пьер уже поступил подмастерьем к портному, а после этого отправился покорять Париж — и сумел устроиться работать в самые престижные дома моды Пакена Скиапарелли и Кристиана Диора. Уже через несколько лет в Париже открылся «Дом Кардена».

Пьер Карден получил всемирную известность также как знаменитый дизайнер. Он запатентовал более 500 дизайнерских изобретений не только в области моделирования одежды, но и в архитектуре, транспорте, сфере рекламы товаров и так далее.

Что же касается собственно одежды, то именно Пьер Карден придумал многие формы и конструкции, которые в разное время покоряли мир: цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, «платья-мешки», «юбки-бочонки», «юбки-тюльпаны», а также стал основоположником стиля «унисекс».

Пьер Карден является обладателем 24 престижных международных и французских наград. В 1974 году Пьер Карден стал кавалером ордена Почетного легиона, а в 1988 — итальянского ордена «За заслуги» и «Священные сокровища» — высшей награды Ватикана. В 1985 году он был избран членом французской Академии изящных искусств и стал «бессмертным», как называют во Франции почетных академиков.