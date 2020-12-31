ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Прыгоды Чыпаліны». Завтра на TUT.BY премьера нового проекта актеров-купаловцев

31.12.2020 09:33 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В августе 2020 года большая часть труппы Купаловского театра ушла из театра. Причиной стало увольнение директора Павла Латушко и ситуация в стране в целом. С того времени независимая труппа «Купалаўцы» находится в свободном плавании. Уже завтра, 1 января, на портале TUT.BY выйдет их новый проект — «Прыгоды Чыпаліны».


Первой премьерой «Купалаўцаў» стали «Тутэйшыя». Тридцать лет назад режиссер Николай Пинигин поставил спектакль с таким названием в Купаловском. Это была культовая постановка, которая исчезла из репертуара театра еще в нулевые годы.

В 2020-м началась работа над новой версией купаловской пьесы, которую не успели показать в родном здании. Затем был закрытый показ, на котором купаловцы стали в сцепку. После него видеоверсию спектакля выложили на YouTube, где она собрала более 300 тысяч.


Вторую премьеру вы могли видеть вчера, 30 декабря. Речь о постановке «Воццэк». А третий проект TUT.BY и «Купалаўцы» подготовили вместе.

Почему выбор остановился на знаменитой сказке Джанни Родари?

— Жыццё, канечне, не казка. Але ў такія часы не хапае менавіта чагось казачнага, дзе героі часам больш смелыя, больш бесстрашныя, дзе ведаеш, што фінал абавязкова будзе шчаслівы, і дабро пераможа. І нам падалося, што менавіта казка «Прыгоды Чыпаліны», што цяпер так пераклікаецца з рэальнасцю, будзе зразумелая і дзецям і дарослым. Колькі паралеляў, колькі трапных словаў укладзена ў вусны персанажаў, — говорят купаловцы.


По их словам, им хотелось «пабачыць рэальнасць праз фільтр казкі. І часам нават усміхнуцца там, дзе, здаецца, гэта немагчыма».

— Гэта не зусім спектакль, гэта не спроба пастаноўкі. Гэта наш сямейны праект, у якім нават не было канкрэтнага рэжысёра.

Действительно, у этого проекта по-настоящему семейная атмосфера. Актеры-купаловцы Олег Гарбуз, Кристина Дробыш, Георгий Малявский, Алена Сидорова, Николай Кучиц, Павел Остроух и Андрей Дробыш, одетые в теплые вязаные носки, удобно расположились на мягких подушках и диванах и с легкой иронией рассказывают нам о совсем не веселых вещах. Это история о далекой сказочной стране, о несправедливости и незаслуженном тюремном заключении.


Олег Гарбуз выступает в роли главного расказчика, Кристина Дробыш перевоплотится в главного героя, а… Впрочем, хватит спойлеров. Скорее всего, вы читали книгу Джанни Родари в далеком детстве, поэтому сохраним интригу до самого финала.

Добавим только, что во время показа не обойдется без живой музыки (за героями расположился оркестр), а также без экрана, на котором показываются иллюстрации любимой сказки.

Приятного просмотра — мы стартуем завтра, 1 января, в 9 часов утра.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В августе 2020 года большая часть труппы Купаловского театра ушла из театра. Причиной стало увольнение директора Павла Латушко и ситуация в стране в целом. С того...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Пасля 20 гадоў працы сыходзіць дырэктар «Пружанскага палацыка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика