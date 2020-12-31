«Прыгоды Чыпаліны». Завтра на TUT.BY премьера нового проекта актеров-купаловцев

Источник материала: Tut.by

В августе 2020 года большая часть труппы Купаловского театра ушла из театра. Причиной стало увольнение директора Павла Латушко и ситуация в стране в целом. С того времени независимая труппа «Купалаўцы» находится в свободном плавании. Уже завтра, 1 января, на портале TUT.BY выйдет их новый проект — «Прыгоды Чыпаліны».





Первой премьерой «Купалаўцаў» стали «Тутэйшыя» . Тридцать лет назад режиссер Николай Пинигин поставил спектакль с таким названием в Купаловском. Это была культовая постановка, которая исчезла из репертуара театра еще в нулевые годы.

В 2020-м началась работа над новой версией купаловской пьесы, которую не успели показать в родном здании. Затем был закрытый показ, на котором купаловцы стали в сцепку. После него видеоверсию спектакля выложили на YouTube , где она собрала более 300 тысяч.





Вторую премьеру вы могли видеть вчера, 30 декабря. Речь о постановке «Воццэк» . А третий проект TUT.BY и «Купалаўцы» подготовили вместе.

Почему выбор остановился на знаменитой сказке Джанни Родари?

— Жыццё, канечне, не казка. Але ў такія часы не хапае менавіта чагось казачнага, дзе героі часам больш смелыя, больш бесстрашныя, дзе ведаеш, што фінал абавязкова будзе шчаслівы, і дабро пераможа. І нам падалося, што менавіта казка «Прыгоды Чыпаліны», што цяпер так пераклікаецца з рэальнасцю, будзе зразумелая і дзецям і дарослым. Колькі паралеляў, колькі трапных словаў укладзена ў вусны персанажаў, — говорят купаловцы.





По их словам, им хотелось «пабачыць рэальнасць праз фільтр казкі. І часам нават усміхнуцца там, дзе, здаецца, гэта немагчыма».

— Гэта не зусім спектакль, гэта не спроба пастаноўкі. Гэта наш сямейны праект, у якім нават не было канкрэтнага рэжысёра.

Действительно, у этого проекта по-настоящему семейная атмосфера. Актеры-купаловцы Олег Гарбуз, Кристина Дробыш, Георгий Малявский, Алена Сидорова, Николай Кучиц, Павел Остроух и Андрей Дробыш, одетые в теплые вязаные носки, удобно расположились на мягких подушках и диванах и с легкой иронией рассказывают нам о совсем не веселых вещах. Это история о далекой сказочной стране, о несправедливости и незаслуженном тюремном заключении.





Олег Гарбуз выступает в роли главного расказчика, Кристина Дробыш перевоплотится в главного героя, а… Впрочем, хватит спойлеров. Скорее всего, вы читали книгу Джанни Родари в далеком детстве, поэтому сохраним интригу до самого финала.

Добавим только, что во время показа не обойдется без живой музыки (за героями расположился оркестр), а также без экрана, на котором показываются иллюстрации любимой сказки.

Приятного просмотра — мы стартуем завтра, 1 января, в 9 часов утра.