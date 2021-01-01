Утраты года: советские киноактеры, которые ушли в 2020-м

Источник материала: Sputnik Беларусь

Они были кумирами наших мам, пап, бабушек и дедушек. Актеры, после ухода которых появилась пустота на экране, сцене, в сердцах многочисленных поклонников их талантов. В специальной подборке Sputnik – киноактеры советской эпохи, которых не стало в високосный год.

В кино дебютировала в 1948 году в роли Любы Шевцовой в фильме "Молодая гвардия". И тут же была удостоена Государственной премии СССР. Фильм "Высота", где Макарова сыграла главную роль, получил премию "Хрустальный глобус" на Х Международном кинофестивале в Карловых Варах.

© Sputnik Кадр из фильма "Дорогой мой человек". Варвара Степанова - артистка Инна Макарова, Владимир Устименко - артист Алексей Баталов

Снималась в картинах "Дорогой мой человек", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Женщины", "Преступление и наказание", "Мертвые души", "Пушкин. Последняя дуэль", "Живая радуга", "Детство Бемби", "Юность Бемби" "Одна любовь души моей", "Тайна Снежной Королевы". Умерла 25 марта в возрасте 93 лет.

За свою карьеру сыграл в более чем 130 полнометражных фильмах и телеспектаклях. Умер в возрасте 83 лет 5 июня. Последние полгода Кокшенов находился в реабилитационном центре в Подмосковье после перенесенного инсульта. Наиболее известны его роли в фильмах "Женя, Женечка и "катюша", "Даурия", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Ширли-мырли", "Белые росы".

© Sputnik Михаил Кокшенов вместе с Всеволодом Санаевым и Николаем Караченцовым исполнил роль в фильме "Белые росы"

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Впервые на экране Виктор Проскурин появился в 1968 году в фильме "Орлята Чапая". В 1972 году снялся в роли Гены Ляпишева в телефильме "Большая перемена", ставшим хитом в СССР. Работал в театре на Таганке, Московском театре Ленинского комсомола, в труппе театра им. Ермоловой. Телезрителям запомнился по ярким ролям в фильмах "Жестокий романс", "Пиковая дама", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Военно-полевой роман", "Выйти замуж за капитана".

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Актер Виктор Проскурин

Скончался Проскурин на 69-м году жизни 1 июля. Причиной смерти стал приступ на фоне хронической обструктивной болезни легких.

Николай Губенко

Основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки", последний министр культуры СССР, актер и режиссер Николай Губенко умер 16 августа, за день до своего 79-летия. В разные годы сыграл порядка 20 киноролей.

© Sputnik Артист Николай Губенко в фильме "Директор"

Самые известные из них в фильмах "Пароль не нужен", "Они сражались за Родину", "Прошу слова". Как режиссер поставил фильмы "Пришел солдат с фронта", "Если хочешь быть счастливым", "Подранки", "Из жизни отдыхающих", "И жизнь, и слезы, и любовь", "Запретная зона".

Умер 29 августа, через 2 дня после того, как с родными и близкими отметил 90-летие. За свою творческую карьеру исполнил более 50 ролей в кино, был режиссером 20 картин, поставил десятки театральных спектаклей. Дебютировал на сцене Московского драмтеатра имени Ермоловой, где затем стал главным режиссером. Позднее работал на аналогичной должности в Государственном академическом Малом театре. После вновь вернулся в Театр имени Ермоловой.

© Sputnik Кадр из фильма "Человек родился". В роли нади Смирновой - артистка Ольга Бган, Виталий - артист Владимир Андреев

Как актер Андреев запомнился зрителям ролями в фильмах "Сказка о царе Салтане", "Битве в пути", "Жестокость", "Калиф-аист", "Человек родился".

В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием. Несмотря на недуг, Борис Клюев продолжал работать. Умер 1 сентября на 77-м году жизни. Известность актеру принесла роль Рошфора в трехсерийном музыкальном фильме "Д’Артаньян и три мушкетера".

Одесская киностудия (1978) © Photo : Актер Борис Клюев в роли Рошфора в фильме "Три мушкетера"

Также снимался в картинах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Михайло Ломоносов", "ТАСС уполномочен заявить…", "Убойная сила", "Улицах разбитых фонарей", "Физрук", "Защита Красина" и "На углу у Патриарших", "Воронины". Фильмография Клюева насчитывает более ста картин.

20 октября стало известно о смерти Ирины Скобцевой. Она умерла в возрасте 93 лет. Всемирную известной ей принес фильм "Отелло", где она сыграла со своим будущим мужем Сергеем Бондарчуком. Это была ее дебютная роль. Картина получила сразу несколько наград на Канском фестивале в 1955 году. С 1956 года состояла в труппе Театра-студии киноактера.

© Sputnik Ирина Скобцева (слева) в роли Элен, Василий Лановой (в центре) в роли Анатолия Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир"

Снялась боле чем в 60 фильмах, среди которых – "Война и мир", "Поединок", "Сережа", "Зигзаг удачи", "Тридцать три", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон", "Обитаемый остров", "Опасные каникулы". Вела актерскую мастерскую во ВГИКе.

Самую известную роль в кино он сыграл в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Помните добродушного барабанщика второй поющей эскадрильи?

© Sputnik / Осипов Кадр из фильма "В бой идут одни старики", Александр Немченко - третий слева

Роль получил, будучи студентом второго курса Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К.Карпенко-Карого. Работал в театрах Херсона и Винницы. Был в числе создателей эстрадного театра миниатюр, театральной студии, сотрудничал с Высшей лигой КВН Украины. С 1996 года занялся нетрадиционной медициной – сначала в Одессе, потом в Виннице. Умер 2 ноября в возрасте 66 лет.

Знаменитый актер скончался на 86-м году жизни 14 ноября. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый снимаемый артист в России. Среди самых любимых зрителями работ Джигарханяна роли в кинофильмах "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Бег", "Место встречи изменить нельзя", "Новые приключения неуловимых", "Операция "Трест".

PR агентство "Статский советник" Армен Джигарханян в роли Филиппа Ольшанского в фильме Владимира Аленикова "Улыбка бога, или чисто одесская история".

Служил в Московском драматический театр имени Маяковского, театре имени Ленинского комсомола, основал собственный Театр "Д". Его голосом говорят персонажи мультфильмов "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок".

Славу ей принесла роль Джулии в фильме "Альпийская баллада", снятому на киностудии "Беларусьфильм" по одноименной повести Василя Быкова. Любовь Румянцева снялась также в фильмах "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талеры".

© Sputnik Станислав Любшин и Любовь Румянцева в художественном фильме "Альпийская баллада"

Работала в Московском театре на Малой Бронной, Русском академическом драматическом театре имени Максима Горького в Минске, Театре-студии киноактера. Умерла 18 ноября в возрасте 77 лет.

Актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Весна на Заречной улице" умерла 2 декабря в возрасте 86 лет. Свою первую роль 10-летняя Нина сыграла в кинофильме "Жила была девочка". Наибольшую известность принесла ей роль учительницы Татьяны Сергеевны в картине "Весна на Заречной улице".

© Sputnik Актриса Нина Иванова в роли Тани, в роли Саши Савченко - артист Николай Рыбников. Кадр из фильма "Весна на заречной улице"

Иванова исполнила роли в фильмах "Киевлянка", "Живет такой парень", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть". Окончив режиссерские курсы, сняла несколько эпизодов журнала "Ералаш".

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер, блестяще сыгравший роль доктора Борменталя в картине Владимира Бортко "Собачье сердце" по роману Михаила Булгакова. Сыграл в фильмах "Восхождение", "Михайло Ломоносов", "Лермонтов", "Кабала святош", "Дикая охота короля Стаха", "Дульсинея Тобосская", "Холодное лето пятьдесят третьего", сериалах "Годунов", "Крылья Империи".

"Ленфильм" (1988) © Photo : Доктор Борменталь в исполнении Бориса Плотникова, "Собачье сердце" (1988)

Служил в Свердловском ТЮЗе, затем в Московском театре сатиры, театре Советской Армии, МХТ имени Чехова, Театре под руководством Олега Табакова. Был профессором кафедры в ГИТИСе.

Актер снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, в том числе "Сицилианская защита", "На безымянной высоте", "Слуга Государев", "Глухарь", "Марш Турецкого". С 1994 года служил в МХАТ имени Горького.

© Sputnik / Владимир Федоренко Актер Александр Самойлов

За несколько месяцев до смерти готовился к двум премьерным спектаклям - "Лавр" и "Вишневый сад". В реанимацию попал с диагнозом пневмония, где его подключили к аппарату ИВЛ. Умер 9 декабря. Ему было 68 лет.

Николай Иванов

Широкую известность молодому артисту Ленинградского ТЮЗа принесла главная роль в многосерийном фильме "Вечный зов". За свою карьеру актер Иванов снялся в более 50 фильмах и сериалах, среди них — "Сошедшие с небес", "Приказ: огонь не открывать", "Красная палатка", "Битва за Москву", "О любви", "Лестница", "Россия молодая", "Крик совы", "Барышня-крестьянка".

© Sputnik / А. Агеев Актер Николай Иванов в роли Ивана Савельева в фильме "Вечный зов"

Причиной смерти, которая наступила 11 декабря, стала сердечная недостаточность. Актеру было 77 лет.

12 декабря не стало 85-летнего актера, известного по ярким работам в театре и кино. Он работал в Московском драматическом театре, Ленкоме, Театре сатиры, Театре имени Моссовета, служил в труппе театра "Современник". Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и других режиссеров.

© Sputnik / Владимир Вяткин Актер театра "Современник", Народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт

Кинозрителям запомнились его роли в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "О бедном гусаре замолвите слово", "Гараж", "12". Помимо театра и кино, Гафт был известен своими едкими эпиграммами. В последние годы писал стихи.