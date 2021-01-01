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Первая утрата 2021 года: умер британский актер Марк Иден

01.01.2021 19:33 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Минск, 1 янв - Sputnik. Британский актер Марк Иден, известный по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Улица Коронации", ушел из жизни в первуй день нового 2021 года в возрасте 92 лет.

© Sputnik / Алексей Майшев
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"С грустью мы сообщаем о смерти актера Марка Идена. Сегодня, 1 января 2021 года, он мирно скончался в больнице. Марк уже некоторое время жил с болезнью Альцгеймера и был госпитализирован в ноябре", - сообщил агент актера.

Иден получил наибольшую известность благодаря роли в сериале телеканала ITV "Улица Коронации", он также исполнил роль путешественника Марко Поло в сериале "Доктор Кто" в 1964 году.

За более чем 50-летнюю карьеру в кино и на телевидении он также сыграл в фильме "Доктор Живаго" 1965 года и эпизоде сериала "Пуаро Агаты Кристи".

 
Теги: Минск
 
 
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