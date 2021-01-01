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Белорусы из 42 стран поздравили нас с Новым годом
01.01.2021 20:53 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наши соотечественники из 42 стран поздравили белорусов с Новым годом. Смотрите теплые и добрые пожелания в одном позитивном видео.
Свои поздравления нам передали из Бразилии, Австралии, Шотландии, Эстонии, Японии, Тайваня и других стран.
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Свои поздравления нам передали из Бразилии, Австралии, Шотландии, Эстонии, Японии, Тайваня и других стран.
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