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Белорусы из 42 стран поздравили нас с Новым годом

01.01.2021 20:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наши соотечественники из 42 стран поздравили белорусов с Новым годом. Смотрите теплые и добрые пожелания в одном позитивном видео.

Свои поздравления нам передали из Бразилии, Австралии, Шотландии, Эстонии, Японии, Тайваня и других стран.

 
 
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Свои поздравления нам передали из Бразилии, Австралии, Шотландии, Эстонии, Японии, Тайваня и других стран.
 
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