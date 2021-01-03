«Самурай якутской археологии». История сенсационного открытия на берегах Лены

Источник материала: Tut.by

9 октября 1982 года в 140 километрах от Якутска при раскопках на берегу Лены была сделана находка, которая, казалось бы, должна перевернуть все научные представления о происхождении человека. В толще песчаных отложений, возраст которых оценивался почти в три миллиона лет, были обнаружены десятки примитивных каменных орудий, изготовленных первобытными людьми, пишет sibreal.org.



Юрий Мочанов. 1960-е годы. Фото: sibreal.org

Согласно такой датировке, получалось, что люди обитали на территории современной Якутии раньше, чем знаменитый африканский «человек умелый» из Олдувайского ущелья в Кении (которого учёные до сих пор считают главным кандидатом на роль прародителя человека разумного). Незамысловатые каменные рубила со следами грубой обработки, найденные в Якутии, также во многом напоминают африканские артефакты, древность которых давно доказана и составляет примерно 2 миллиона лет. Другими словами, на звание прародины человека с 1982 года претендует местность под названием Диринг-Юрях, расположенная не просто вдали от тропиков, а недалеко от полюса холода со среднегодовой температурой минус 14 градусов. И, по мнению учёных, три миллиона лет назад в этих местах было ничуть не теплее. То есть наши далёкие предки, едва научившиеся обрабатывать камни и, возможно, строить примитивные жилища, каким-то чудом жили и выживали за полярным кругом.

Теория Вагнера

В 70-х годах XIX столетия один из последователей Дарвина, немецкий путешественник и натуралист Мориц Вагнер, предположил, что именно суровые условия могли стать своего рода катализатором для стремительной эволюции человекообразных обезьян. Незадолго до того под Дюссельдорфом, то есть отнюдь не в тропическом поясе, были найдены останки неандертальцев, которых в те годы считали «недостающим звеном» между обезьяной и Homo Sapiens. Теория Вагнера вошла в энциклопедии как «теория внетропического происхождения человека», но вскоре была объявлена научным курьёзом, поскольку неандертальцы оказались вовсе не предками современных людей, а новые находки увели учёных в Азию и в Африку. Наконец открытия Роберта Лики в Олдувайском ущелье и новейшие генетические исследования почти однозначно указали на африканский континент как на родину предков человека. Но слово «почти» в науке всегда означает возможность новых, неожиданных поворотов. Именно таким поворотом и стала стоянка Диринг-Юрях, разделившая научный мир на два лагеря.

Борьба между сторонниками и противниками внезапно реанимированной теории Вагнера продолжается до сих пор, и хотя многие сомневаются в датировках находок с берегов Лены, их судьба определённо находится в фокусе внимания современной науки. Но в 1982 году Диринг-Юрях стал настоящей научной сенсацией, имя автора которой, доктора исторических наук Юрия Алексеевича Мочанова, руководившего тогда Приленской археологической экспедицией, было у всех на устах. Этот человек, сочетавший в себе огромную образованность, умение нестандартно мыслить, талант и научную смелость, был таким же рыцарем археологии, как и его заочный оппонент, британский профессор Луис Лики, за несколько десятилетий до того открывший в Кении Олдувайскую культуру. Вообще, в археологии XX столетия Лики (сперва Луис и его жена Мери, затем сын Ричард и его супруга Мив) стали почти символическими фигурами, олицетворявшими азартный научный поиск и удачу головокружительных открытий, углубивших историю человека на два миллиона лет. Тысячи учёных во всем мире мечтали о подобных достижениях, хотели быть похожими на своих британских коллег. Мечтали, конечно, и о такой судьбе — когда азарт научного исследования объединяет тебя с любимым человеком. «Научных тандемов», подобных историям Пьера и Марии Кюри или Луиса и Мери Лики, в науке не так уж много, и почти все они связаны с великими работами, изменившими мир, поэтому кажется знаковым, что открытие Диринг-Юрях в Якутии произошло именно благодаря встрече двух людей, посвятивших жизни не только науке, но и друг другу.

Встреча

Юрий Мочанов и Светлана Федосеева. 1960-е годы. Фото: sibreal.org

Юрий Мочанов родился в Ленинграде в 1934 году. В 23 года окончил истфак ЛГУ и поступил на работу в ленинградский музей Арктики и Антарктики. Поскольку в Ленинградском отделении Института истории материальной культуры не было свободных вакансий, Мочанов нанимался простым рабочим или лаборантом во множество археологических экспедиций — и так за 6 лет он побывал в Прибалтике, на Кольском полуострове, Таймыре, Кавказе, Памире, в Средней Азии, Приморье…

Во время одной из таких экспедиций на Ангаре он познакомился со своей будущей женой, Светланой Федосеевой, младшим научным сотрудником Института языка, литературы и истории Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. Ей в тот момент было чуть больше двадцати, но она уже руководила археологическими раскопками на реке Вилюй. Светлана так же, как Юрий, родилась далеко от Якутска — во Владивостоке, в семье военного лётчика, но детство и юность провела в Киеве, куда семья переехала вскоре после ее рождения. Там она и окончила историко-философский факультет университета, а в Якутск поехала по распределению, но уже через несколько лет чувствовала себя в Якутии как дома, погрузившись в стихию поисков древних стоянок эпохи палеолита и раннего неолита. Поначалу Юрий пытался уговорить Светлану переехать в Ленинград, где для них были обещаны места в научном отделе Эрмитажа, где открывались перспективы научной карьеры и благополучной жизни. И почти уговорил. Но летом 1962 года, незадолго до планировавшегося отъезда, ими были обнаружены многослойные археологические стоянки на реке Алдан. Эти памятники были своего рода «окошком» в прошлое Якутии, демонстрируя населённость здешних территорий тысячи лет назад. А значит, здесь могут быть и куда более древние памятники…

— Я никуда не поеду, — решительно заявила Светлана. — Нам нужно работать тут.

И Юрий согласился. Он перевёлся из Ленинграда в институт, где работала его супруга, и спустя год уже возглавлял Приленскую археологическую экспедицию, которая вела работы на гигантской территории от бассейна Енисея на западе до Тихоокеанского побережья на востоке, от островов Ледовитого океана на севере до бассейна реки Амур на юге. Каждый полевой сезон Юрий и Светлана использовали до последнего тёплого дня — и открытия следовали одно за другим. За 40 лет их совместной работы на территории Якутии было найдено 826 археологических памятников широчайшего хронологического диапазона — от каменного века до раннеякутской культуры (XVIII в.). За эти годы была создана культурно-хронологическая периодизация древних культур Якутии и Северо-Восточной Азии, обоснованы их связи с различными этапами заселения человеком Американского континента.

Диринг-Юрях

Но самое интересное открытие, как обычно бывает, произошло почти случайно. Летом 1982 года в Якутске должен был состояться геологический конгресс, участникам которого организаторы собирались показать самые представительные разрезы наиболее высоких (то есть — наиболее древних) террас реки Лена. Заложив шурф, геологи обнаружили костные человеческие останки, принадлежавшие ребёнку 8−9 лет. Геологи связались с Приленской археологической экспедицией, и вскоре Юрий и Светлана были на месте. Оказалось, что погребение, вскрытое геологами, датируется примерно вторым тысячелетием до нашей эры. Само по себе обнаружение этой стоянки эпохи позднего неолита было достаточно любопытно, но Мочанова заинтересовали более глубокие слои, он интуитивно чувствовал, что стоянка располагается на давно обжитом месте.

Однако «давно» оказалось исторической бездной. После окончательной разборки верхнележащих слоёв снизу неожиданно стали встречаться орудия архаичного облика, по внешнему виду сопоставимые только с древнейшими орудиями олдувайской эпохи. Грубо отёсанные каменные «рубила», покрытые характерной сеточкой сколов, обнаруживались на всем участке раскопок. Это, безусловно, была культура каменного века, то есть возрастом более нескольких десятков тысяч лет. Но вот что поразительно: слои этой архаичной культуры перемежались с речными отложениями Лены, возраст которых довольно легко поддавался датировке и составлял, по данным палеомагнитчиков, 2−3 миллиона лет. Между линзами песка прослеживались ясно выраженные «клинья» вечной мерзлоты, красноречиво свидетельствовавшие о чудовищном холоде, царившем миллионы лет в этих местах. И тем не менее, здесь присутствовали ясно выраженные следы жизни предков человека!

Открытие «дирингской культуры» (как назвали ее Юрий и Светлана) вызвало неоднозначный отклик в научном мире. Мало кто верил в точность ее датировки. Но уточнить возраст находок, сделанных на берегу Лены, оказалось не так-то просто: например, радиотермолюминесцентный анализ слоя, под которыми были найдены древние орудия, ясно указывал на возраст порядка 2−3 миллионов лет, в то время как более поздние анализы слоя, где залегали орудия, сделанные американскими специалистами, дали примерно 260−370 тысяч лет (что, конечно, также является для приполярья совершенно ошеломляющей цифрой). В конце концов, даже такая датировка во многом меняла картину распространения человека по планете и могла косвенно свидетельствовать о более раннем заселении американского материка.

Неслучайно огромный интерес к Диринг-Юрях одними из первых проявили археологи из США, что привело к курьезному доносу в КГБ, который написал один широко известный в узких кругах археолог (ныне — доктор наук). Автор доноса обращал внимание «компетентных органов» на «подозрительный переезд» Мочанова из Ленинграда в Якутск. Кто же в здравом уме будет менять ленинградскую жилплощадь на квартиру в этом медвежьем углу? Ясно же, он хочет эмигрировать в США! А вопросы заселения Американского континента — это только прикрытие.

Юрий Мочанов и Светлана Федосеева. 1960-е годы. Фото: sibreal.org

Алексей Мочанов, сын Юрия и Светланы, известный украинский журналист, живущий в Киеве, в интервью редакции Сибирь. Реалии рассказал о том, каких нервов стоило его родителям это «сенсационное открытие».

— Из-за этого Диринг-Юряха отец потерял многих друзей, которые стали ему завидовать. Хотя он в 80-е годы всех приглашал в Якутию, на это место, чтобы они посмотрели своими глазами, поработали своими руками, может быть, ткнули его носом в какие-то ошибки. Папа очень уважал оппонентов и считал, что чем сильнее, тем надежнее защищена теория. Насчёт его намерения эмигрировать — это ерунда полная. Батя был советским патриотом и не собирался эмигрировать в принципе. Когда в 90-е годы их с мамой в первый раз пригласили в Америку читать лекции, папа не хотел туда лететь даже по приглашению. Но доносы были, даже в сумасшедший дом грозили засунуть папу. Но нам очень повезло, что главным кагэбистом, которого тогда приставили к папе в Якутске, был такой Владимир Гришин. Какую должность он занимал в КГБ, я не знаю, но они с папой подружились. Этот Гришин оказался нормальным человеком, он бывал у нас дома и на раскопки ездил. У экспедиции ведь был немаленький бюджет — солярку завозили бочками на вертолетах. И завистники — опять же — распускали слухи, что папа с вертолетчиками летает на охоту, а солярку якобы продает охотникам, — вспоминает Алексей.

Те, кто близко знал Юрия Мочанова, называли его «самураем якутской археологии», который всегда стоял на страже её интересов и защищал её значимость.

Сам Мочанов всегда отстаивал справедливость более ранней датировки Диринг-Юряха и был убеждён в том, что «дирингская культура» древнее африканской.

«Феномен Диринга очевиден. Если его возраст древнее олдована Африки, значит можно будет впервые в истории науки на конкретных материалах разрабатывать проблему происхождения человека в экстремальных условиях холодного климата… Если памятник Диринг-Юрях моложе олдованского возраста, то его значение становится в разы важнее. Это означает, что зарождение разума может происходить независимо друг от друга в разных местах планеты», — писал Юрий Мочанов.

С датировкой каменных орудий в археологии вообще существует много вопросов, и все современные методы делают это крайне приблизительно. Гораздо проще было бы определить возраст культуры Диринг-Юрях, если бы здесь, как у Лики в Кении, удалось бы найти хоть фрагмент кости древнего человекоподобного существа. Но земля Якутии, по которой за последние миллионы лет прошло шесть великих оледенений, плохо сохраняет органические останки. В Олдувайском ущелье поиски останков древнего человека увенчались успехом на 27-м году после находки каменных орудий, а в Якутии даже спустя 37 лет пока не найдено ни одной кости, которая была бы старше нескольких десятков тысяч лет.

О подробностях этих поисков в интервью Сибирь. Реалии рассказал Николай Кирьянов, руководитель Музея арктической археологии имени Светланы Федосеевой.

— На протяжении многих лет раскопки в Диринг-Юрях были одними из самых масштабных в СССР, здесь работало более 200 человек и несколько бульдозеров, снимавших верхние пласты. Топливо для бульдозеров и всё необходимое для экспедиции завозилось вертолетами. Результаты этих раскопов и сейчас хорошо видны на спутниковых снимках.

— Тем не менее, экспедиции так и не удалось найти генетический материал?

— Если быть точным, одну косточку нашли, но она была настолько минерализована, что не годилась для методов анализа того времени.

— С тех пор в распоряжении исследователей появились какие-то другие методы?

— После долгого перерыва, связанного с развалом науки в 90-е годы, исследования Диринг-Юрях возобновились в 2019 году, хотя и не с таким размахом, как в советские годы. Совместно с учёными из МГУ и Новосибирска были использованы новые методы датировки. Например оптическое датирование — метод, который позволяет установить, когда геологический слой последний раз находился под лучами солнца. Уже первые результаты, полученные с его помощью, по предварительным данным дают значительно более древние датировки, нежели 370 тысяч лет.

— А точнее?

— Сейчас я не готов назвать более точные даты. Это, в некотором смысле, наш секрет. Мы готовим большую научную статью, которую собираемся опубликовать в следующем году. Там всё будет сказано и не просто так, а с серьезной доказательной базой. Могу только сказать, что это большой международный проект, который в полной мере не состоялся, как было запланировано, летом 2020 года, — из-за пандемии в Якутию не смогли приехать американские исследователи. Сейчас мы убеждены, что Диринг-Юрях — это не жилище древнего человека, это его мастерская. Здесь изготавливались орудия, лучшие образцы забирали с собой, а мусор выбрасывали. Вот почему здесь не удалось найти никаких человеческих останков.

— По вашему ответу можно предположить, что следующий год принесет научную сенсацию?

— ​Сенсацией в свое время было открытие Диринг-Юряха. С тех пор наши представления о древности человечества изменились. Ещё недавно в школьных учебниках было ясно написано, что предкам человека около трёх миллионов лет, а сейчас учёные считают, что человек как отдельный вид биологически сформировался четыре с половиной миллиона лет назад. Данные накапливаются, концепции меняются, и Диринг-Юрях в свете новых открытий уже не выглядит настолько невероятным объектом.

— Ваш музей носит имя Светланы Федосеевой. Почему в названии музея не упомянуто имя Юрия Мочанова?

— Это очень просто. Музей был открыт в 2019 году, через два года после смерти Светланы Александровны, и вполне естественно, что мы решили увековечить её имя. Юрий Алексеевич, к счастью, был ещё жив. Мы с ним общались до недавнего времени. Этим летом я звонил ему и рассказывал о том, как продвигаются исследования Диринг-Юряха. Он жил в Киеве, куда переехал вместе со Светланой Александровной, когда её здоровье уже не позволяло ей оставаться в Якутии.

— Она была выпускницей Киевского университета.

— Да. Но 50 лет жизни Светланы Александровны оказались тесно связаны с Якутией. В знак признательности за её научный вклад Федосеевой было присвоено звание почетного гражданина Республики Саха-Якутия, — рассказал Николай Кирьянов.

Палеолит, неолит и ещё две жизни



Юрий Мочанов и Тур Хейердал. 1984 год. Фото: sibreal.org

Юрий Мочанов и Светлана Федосеева пытались доказать древнейший возраст Диринг-Юрях еще два десятилетия, до тех пор, пока им хватало сил. Но в конце «нулевых» годов нынешнего столетия тяжёлая болезнь заставила Светлану отказаться от дальнейшей работы и вернуться к детям и внукам в Киев. Юрий, как и в самом начале их знакомства, не раздумывая, последовал вслед за ней. Ему довелось пережить супругу на три года: она умерла в 2017 году, а он — в октябре 2020-го.

— В ночь перед смертью отца мы с ним долго сидели разговаривали, не зная ещё, что это его последняя ночь, и отец сказал, что, если бы заранее представлял, что в науке всё будет настолько тяжело — так много недоверия и отсутствие искренней радости, он бы никогда не стал ученым. Такое у него вырвалось эмоциональное признание. Трудно ему было вспоминать, как кто-нибудь постоянно ставил палки в колеса, — вспоминает Алексей Мочанов.

Что же касается самой стоянки Диринг-Юрях, то исследования здесь продолжаются. Продолжаются и споры относительно ее датировки и вообще возможности найти здесь новые следы первобытного человека. Действительно, согласно исследованиям Лики, ветвь Homo habilis (Человек умелый) отделилась от австралопитеков 1,8 млн лет назад. Однако останки австралопитеков до сих пор никогда не обнаруживались не только в Якутии, но и вообще в Северной Азии. Но вполне может быть и так, что предки человека пришли сюда с юга, променяв «сад эдема» на «приполярный ад», миллионы лет назад. Зачем это было им нужно? Что вообще толкает человека от комфорта к покорению и исследованию казалось бы невыносимых для жизни мест, от «тропического» к «внетропическому»?

Об этом, конечно, трудно судить, если речь идёт о людях каменного века. Но в биографиях Юрия Мочанова и Светланы Федосеевой определённо есть ответ на этот вопрос.