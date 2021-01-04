Откуда берутся дети и что делать с буллингом? Как работает шведское воспитание через книги

Источник материала: Tut.by

Шведское воспитание считается одним из самых прогрессивных. Оно направлено на то, чтобы человек с детства почувствовал себя полноценным гражданином, научился самостоятельности и уважению ко всем без исключения. Книги играют в этом особую роль. Вместе со Швецией мы поговорили с переводчиком, руководительницей издательства Koska Надеждой Кондрусевич-Шидловской о том, что из шведской литературы может быть интересно детям и их родителям.





Шведская литература для детей и подростков занимает значительное место в системе образования и отражает взгляды шведов на детство. Эта сфера сильно изменилась за последние 70 лет.

— До середины 20 века тон шведских книг был поучительным. Важную роль играли переводы детских произведений с английского, французского и немецкого языков, сказки, стихи и рассказы о природе, в которых часто идеализировали действительность. Существовали отдельные книги для мальчиков и для девочек, — рассказывает Надежда. — Изменения произошли потому, что после войны большинство людей стали получать образование, выросло благосостояние, книги стали доступны, их стало больше, повысилось качество печати. Это характерно для всей Западной Европы, включая Швецию.

В 1945 году была опубликована необычная повесть — «Пеппи Длинныйчулок», которую придумала писательница, издатель и общественный деятель Астрид Линдгрен. Знаменитая героиня произведения сомневается в законах, которые царят в обществе, постоянно бросает вызов взрослым и живет одна. Благодаря всему этому Пеппи до сих пор считается «настоящей феминисткой».

Астрид Линдгрен установила планку и сосредоточила внимание на разработке детских книг. С тех пор начался новый этап — «золотой век детской литературы в Швеции». Его особенности — уважение к ребенку и его свободе, безграничная фантазия, работы, затрагивающие страхи, проблемы, чувства как мальчиков, так и девочек любого возраста. Проще говоря, книги стали реальнее и ближе самим юным читателям.

В современной шведской литературе для детей говорится о мультикультурализме и инклюзивности, могут упоминаться семейные проблемы или болезни. Существует ряд книг на «неудобные» темы, которые интересны в определенные периоды взросления. Это вопросы о том, как рождаются дети, почему и как умирают люди, как устроено человеческое тело, в чем разница между мальчиками и девочками. Детей может заинтересовать всё, что связано с посещением туалета, и книги расскажут им об этом. В детских энциклопедиях это будет объяснено максимально просто и близко к жизни, в художественной литературе все зависит от видения автора и иллюстратора.





Астрид Линдгрен: книги о Карлсоне и не только

Надежда порекомендовала белорусским родителям несколько шведских книг, которые могут быть интересны детям. Начать можно с классики, которая остается популярной в Швеции:

— Например, произведения Астрид Линдгрен до сих пор активно читают и покупают по всему миру. Часто именно ее книги являются своеобразным мостом, путеводителем по шведской детской литературе в других странах. Это всемирно известные «Пеппи Длинныйчулок» и «Карлсон, живущий на крыше», а также «Мио, мой мио» о храбром мальчике и его противостоянии злу, «Рони, дочь разбойника», посвященная детской дружбе и первой симпатии. Попробуйте прочитать с ребенком озорное произведение о повседневных шалостях деревенского мальчика «Приключения Эмиля из Лённеберги» или непростую книгу «Братья Львиное Сердце»: в ней писательница создала сказочную страну, в которую попадают дети-герои. Книги Астрид Линдгрен будут интересны как школьникам, так и подросткам.

Юи Висландер и Свен Нурдквист: книги о Маме Му и Вороне

В последние десятилетия в шведской детской литературе тоже много интересных и талантливых писателей и иллюстраторов. Надежда советует серию книг о Маме Му и Вороне, созданную Юи Висландер и Свеном Нурдквистом. Они переведены на русский и белорусский языки.

— Герои — необычная корова и ее лучший друг ворон, которые постоянно пытаются договориться друг с другом и решить различные вопросы. Мама Му хочет делать всё, что обычно нравится детям: читать книги, кататься на качелях и санках, праздновать Рождество, а Ворон сомневается, что у нее всё это получится, потому что она обычная корова и должна стоять в хлеву с другими, чтобы давать молоко. Эти книги можно читать детям от трех до семи лет, — объясняет Надежда.





Свен Нурдквист: книги о Петсоне и Финдусе

Еще одна интересная серия Свена Нурдквиста — книги о Петсоне и Финдусе: «Старый Петсон жил один на ферме посреди полей и лесов. У него появился необычный кот, которого он назвал Финдусом», — рассказывает эксперт. — Книги из этой серии рассказывают о разных невероятных приключениях кота и старика, о веселых, грустных и необычных вещах, которые могут случиться со всеми нами в жизни. Возрастной рейтинг «от 3 до 99».

Гунилла Бергстрём: «Суперкнига о Билле и Болле»

Надежда выделила еще одно важное для детей школьного возраста произведение — «Суперкнигу о Билле и Болле» Гуниллы Бергстрём. В ней поднимается сложная тема особых людей: в обычной семье рождается необычная девочка Болла. Мальчик Билл становится старшим братом. Сначала никто не знает, что происходит с девочкой, она растет не так, как другие дети. У врачей нет ответов. Что переживают семья, знакомые и друзья? Как малышка чувствует себя и чем занимается? Книга написана в стихах и отличается сочетанием забавных и трагических моментов. Гунилла Бергстрём одна из первых в Швеции в 70-х годах использовала технику коллажа в своих работах, поэтому иллюстрации в книге тоже необычны.





Сара Лундберг: «Вита Белая Черточка» и «Птица во мне летит, куда захочет»

— Отдельно выделю работы Сары Лундберг. Она пишет и иллюстрирует собственные произведения, а также выступает в соавторстве с другими писателями, — добавляет Надежда. — Ее серия книг о девушке, которая рисует на дорогах белые черточки, неоднократно номинировалась на знаменитую шведскую премию Августа Стриндберга в области детской литературы. «Вита Белая Черточка» — это произведение о дружбе, мужестве и отваге, а также об умении держаться своего пути. Две книги из серии переведены на белорусский язык, они вышли в 2014 году. Подходят для детей дошкольного возраста — от трех до семи лет.

Еще одна книга Сары Лундберг, которая привлекла много внимания — «Птица во мне летит, куда захочет». Эту работу лучше читать уже школьникам. Она стала лучшей книгой для детей и подростков в Швеции и получила премию Августа 2017 года. Написана на основе жизни и творчества шведской художницы Берты Хансон, жившей в начале 20 века. В то время Швеция была сельской страной, и девочкам было трудно оторваться от семьи и домашних обязанностей, чтобы получить образование. В книге рассказывается история Берты, которая сумела осуществить свою мечту и стала художницей, но для этого ей пришлось пройти нелегкий путь. Для иллюстраций Сара использовала несколько техник: коллаж, акварель и гуашь. Это красивая, но порой печальная до слез история девушки, которая следует за своей мечтой и прислушивается к собственному сердцу. «Птица во мне летит, куда захочет» также переведена на белорусский язык, ее опубликовало издательство Koska.





Эмма Адбоге: «Яма»

Эксперт упомянула еще одну современную писательницу и художницу, которая выделяется своим необычным стилем и становится все более популярной в Швеции — Эмму Адбоге. Ее книги отличаются как иллюстрациями, так и содержанием. В картинках много деталей, юмора и переживаний. Книга «Яма» впервые вышла на белорусском языке в декабре прошлого года. В ней рассматривается проблема существования и столкновения двух вселенных: взрослой и детской. Работа будет интересна детям от трех до семи лет и взрослым, любящим необычные иллюстрации. Она выиграла Августовскую премию 2018 года и стала лучшей книгой для детей и подростков в Швеции.

Ульф Старк и Линда Бундестам: «Звери, которых никто не видел, кроме нас»

Произведение Ульфа Старка и Линды Бундестам «Звери, которых не видел никто, кроме нас» поможет понять внутренний мир ребенка.

— Книги Ульфа Старка может читать каждый, кто интересуется шведской детской литературой, — рекомендует издательница. — Они разные по стилю и жанрам, автор писал для детей разного возраста, но все произведения объединяет невероятное чувство юмора. Книга «Звери, которых никто не видел, кроме нас» с иллюстрациями Линды Бундестам — одна из самых новых. Там собраны философские стихи для детей и взрослых о невидимых зверях, которые живут во всех нас. Каждый найдет среди них своего. Книга номинирована на премию Августа Стриндберга в 2016 году.





Надежда считает, что иллюстрации играют очень важную роль в шведских книгах :

— Принято, что имена писателя и иллюстратора размещены на обложке рядом. Особенно сейчас вы можете видеть растущий интерес к взаимодействию и сочетанию изображения и текста, участие иллюстрации в самом рассказе. При этом она не дублирует и не повторяет сказанное в тексте, а скорее дополняет его.





Находить интересные ответы помогает традиция чтения с детьми и открытое объяснение всех вопросов. В Швеции хорошо развита культура чтения взрослых, поэтому дети часто видят родителей с книгой.

В стране есть музей «Unibakken», который целиком посвящен героям книг шведских авторов. Там всегда проходят книжные мастерские и выставки, посвященные местным писателям и иллюстраторам. Во всех шведских книжных магазинах и публичных библиотеках есть выбор литературы для детей всех возрастов, в том числе и для самых маленьких. Книги расположены так, чтобы дети могли самостоятельно выбирать и брать их с полки.

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