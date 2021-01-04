В США умерла девушка Джеймса Бонда, сыгравшая в фильме с Роджером Муром

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв - Sputnik. Актриса и модель Таня Робертс скончалась в США в возрасте 65 лет, сообщает портал TMZ.

Как рассказал представитель актрисы, она получила тяжелую травму перед Рождеством: упала, возвращаясь после прогулки со своими собаками. Ее положили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она умерла в воскресенье, 3 января.

Таня Робертс была одним из секс-символов начала 1980-х годов. Сыграла роль девушки Бонда в фильме "Вид на убийство", вышедшем в 1985 году, роль агента 007 в этой картине исполнил Роджер Мур.

Робертс также снималась в главных ролях в таких фильмах, как "Повелитель зверей", "Шина – королева джунглей", "Почти беременна".

Предыдущий, 2020 год унес жизни нескольких подружек Бонда: в апреле не стало Хонор Блэкман , сыгравшей в картине "Голдфингер", в октябре скончалась Маргарет Нолан – "золотая" девушка из этой же ленты, а в сентябре не стало Дайаны Ригг , которая сыграла в фильме "На секретной службе Ее Величества", а в наши дни была известна по сериалу "Игра престолов".