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В США умерла девушка Джеймса Бонда, сыгравшая в фильме с Роджером Муром
04.01.2021 11:19 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв - Sputnik. Актриса и модель Таня Робертс скончалась в США в возрасте 65 лет, сообщает портал TMZ.
Как рассказал представитель актрисы, она получила тяжелую травму перед Рождеством: упала, возвращаясь после прогулки со своими собаками. Ее положили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она умерла в воскресенье, 3 января.
Таня Робертс была одним из секс-символов начала 1980-х годов. Сыграла роль девушки Бонда в фильме "Вид на убийство", вышедшем в 1985 году, роль агента 007 в этой картине исполнил Роджер Мур.
Робертс также снималась в главных ролях в таких фильмах, как "Повелитель зверей", "Шина – королева джунглей", "Почти беременна".
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Таня Робертс была одним из секс-символов начала 1980-х годов, также снималась в главных ролях в таких фильмах, как "Повелитель зверей", "Шина – королева джунглей",...
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