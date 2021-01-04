Археологическое сокровище: в Турции нашли храм Афродиты, которому 2500 лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв - Sputnik. Турецкие ученые и археологи нашли 35 человеческих поселений доисторической эпохи, 16 из них относятся к периоду позднего неолита, сообщает агентство Anadolu .

В результате обследования территории площадью 1600 квадратных метров, охватывающей части районов Урла, Чешме и Сеферихисар в Измире, ученые обнаружили свидетельства обширной древней социально-экономической структуры.

"Во время исследования поверхности мы обнаружили храм Афродиты, датируемый VI веком до нашей эры. Тогда был распространен культ Афродиты. Это захватывающее и впечатляющее открытие ", - сообщила Элиф Копарал из университета Мимар Синан, возглавляющая раскопки.

Она также отметила, что первые следы храма были обнаружены еще в 2016 году. Копарал обратила внимание на угрозу, исходящую от незаконных охотников за сокровищами, и проблему урбанизации исторических мест. По ее словам, команда исследователей сотрудничала с местными жителями для защиты археологических сокровищ.

Афродита - древнегреческая богиня, ассоциирующаяся с любовью, красотой, удовольствиями, страстью и продолжением рода. Она входила в список двенадцати олимпийских богов.

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