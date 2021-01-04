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Цвета БЧБ-флага. Посмотрите, под какую песню танцуют Новая Боровая, Серебрянка и Заславль

04.01.2021 17:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Песня под названием «Иерусалим — мой дом» со словами «спаси меня» и «не оставляй меня» стала мировым хитом. В знак солидарности под нее танцуют во всем мире. Теперь к флешмобу присоединились и белорусы. Посмотрите видео, которые сделали жители минских микрорайонов Серебрянка и Запад, района улиц Жуковского-Могилевская, а также Новой Боровой и Заславля.

 
 
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Песня под названием «Иерусалим - мой дом» со словами «спаси меня» и «не оставляй меня» стала мировым хитом. В знак солидарности под нее танцуют во всем мире. Теперь...
 
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