Несправедливо обвинен в подделке денег. Рассказываем о художнике, которого ни за что сослали в Сибирь

Источник материала: Tut.by

В Национальном художественном музее проходит выставка «Ян Дамель. Холст, бумага, цифра», которая приурочена сразу к двум датам, связанным с жизнью художника: 240-летию со дня рождения и 180-летию со дня смерти. «Звязда» рассказала о биографии этого художника.



Ян Дамель. Автопортрет. 1817 год. Национальный музей в Варшаве. Изображение: wikipedia.org

— Знаете, в биографии Дамеля меня наиболее впечатляет его трагическая судьба, несправедливое осуждение и высылка в Сибирь, где творец провел три года, — рассказывает куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела древнебелорусского искусства Дмитрий Монич. — Но и после этого он остается человеком с открытым сердцем. Хотя сам никогда не был богат, мог, помогая кому-то, отдать последнее. Ян Дамель создал большое количество портретов белорусской шляхты Минска и окрестностей. К сожалению, сейчас известны лишь единицы из них, так как много произведений было вывезено в Польшу после войны 1919−1920 годов. К счастью, сохранился один из его наиболее известных произведений, который ранее находился в костеле Воздвижения Святого Креста на Кальварийском кладбище, а сейчас он в коллекции нашего музея — это «Мольба о чаше». Современники называли его своеобразным надгробием художника. Кстати, в начале следующего года планируется установка мемориальной таблички в Кальварийском костеле, которая напомнит, что там похоронен Ян Дамель.

О том, что именно Кальварийское кладбище стало последним пристанищем художника, упоминал в свое время известный писатель Владислав Сырокомля: «Сама часовня… имеет с большим алтарем величественную фреску — изображение горы Иерусалимской Кальварии, траурной крестной Голгофы. В центре этой фрески большая, в позолоченной раме, икона Христа, считающаяся одним из лучших произведений Дамеля. Под этими символами страдания и смерти, под завесой творения собственной кисти, под большим алтарем покоятся останки самого Дамеля. Ни в часовне, ни во внешней ее стене гробницы художника нет — мавзолеем ему служит собственное произведение»…

А вот если говорить о количестве произведений, оставшихся как творческое наследие Дамеля, то здесь, как замечает Дмитрий Монич, важно делать поправку «на сегодняшний день»:

— Например, недавно было обнаружено произведение, о местонахождении которого раньше не знали. Оно выше двух метров и называется «Александр и подписывает амнистию после войны 1812 года». Цепляясь за различную информацию, я узнал, что находится картина в музее-заповеднике «Павловск».

Загадочных моментов относительно Дамеля не становится меньше. По утверждению исследователя, на сегодняшний день известно около 50 его живописных произведений. Наибольшая коллекция Яна Дамеля находится в Польше. Если говорить о графических рисунках, это около трех сотен, большинство из которых — этюды. Пять таких альбомов опять же находятся в Национальном музее в Варшаве.

Ян Дамель известен широкой публике как автор произведения «Отступление французской армии через Вильно». Во время изучения биографии художника исследователю удалось найти несколько вариаций этого сюжета. Например, есть две акварели, одна находится в Каунасе, а вторая, с которой потом делались многочисленные гравюры в Виленском альбоме, сейчас во Львове. Вместе с тем местонахождение многих произведений, упоминаемых современниками, к сожалению, сегодня неизвестно.

Родился будущий художник на территории Курляндии в семье торговца, позже был студентом Виленского университета, где учился на факультете литературы и свободных искусств. После десяти лет обучения Ян Дамель получил степень магистра свободных искусств и начал работать преподавателем рисунка в местной гимназии. В Сибирь он несправедливо попал после дела о подделке ассигнаций — их, как утверждают исследователи, производил друг художника Игнат Цейзик. Они познакомились еще во время учебы в университете. Сначала Дамель проходил как свидетель, а потом сам оказался на скамье подсудимых и в конце концов оказался сослан… В ссылке делал многочисленные зарисовки и вел дневник. В 1823 году художник был помилован и вернулся в Минск, где прожил до последних дней… Считается, что умер он в августе 1840 года в возрасте 60 лет…

Ян Дамель был учеником Франтишка Смуглевича и Иоанна Рустема и относился к художникам круга Виленского классицизма. Классическое образование и академическая среда не помешали ему вдохновляться и создавать в духе европейского романтизма. На выставке экспонируются оригинальные полотна Иоанна Дамеля, а также учителей и коллег творца по Виленскому университету, архивные документы с рисунками самого художника и цифровые копии его произведений, хранящихся за пределами Беларуси.

Ян Дамель был учеником Франтишка Смуглевича и Иоанна Рустема и относился к художникам круга Виленского классицизма. Классическое образование и академическая среда не помешали ему вдохновляться и создавать в духе европейского романтизма. На выставке экспонируются оригинальные полотна Иоанна Дамеля, а также учителей и коллег творца по Виленскому университету, архивные документы с рисунками самого художника и цифровые копии его произведений, хранящихся за пределами Беларуси.

Выставка в Национальном художественном музее ждет посетителей до 27 января 2021 года.