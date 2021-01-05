Ради Дубая. В Италии создают копию знаменитой статуи Давида

Источник материала: Tut.by

Специалисты начали работу над копией знаменитой статуи Давида. Работы идут в Галерее Академии изящных искусств Флоренции, пишут «РИА «Новости».



Давид работы Микеланджело. Изображение: wikipedia.org

Копия знаменитой работы Микеланджело станет символом Италии на Всемирной выставке «Expo», которая откроется в Дубае 1 октября. Ее установят в восьмиугольном Театре Памяти в центре итальянского павильона.

Посетители смогут рассмотреть Давида практически со всех сторон благодаря лестницам здания, окружающим статую. На стенах Театра будут спроецированы видео, рассказывающие об итальянской природе, мастерстве художников, ремесленников, инженеров и ученых страны.

— Пока еще нет готового решения относительно того, из какого именно материала будет создана копия; ясно только, что это не будет мрамор. Открытым остается вопрос и о том, как она будет транспортироваться в Дубай — целиком или по частям, — заявила директор флорентийского музея Цецилия Холлберг.