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Ради Дубая. В Италии создают копию знаменитой статуи Давида
05.01.2021 11:31 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Специалисты начали работу над копией знаменитой статуи Давида. Работы идут в Галерее Академии изящных искусств Флоренции,
Копия знаменитой работы Микеланджело станет символом Италии на Всемирной выставке «Expo», которая откроется в Дубае 1 октября. Ее установят в восьмиугольном Театре Памяти в центре итальянского павильона.
Посетители смогут рассмотреть Давида практически со всех сторон благодаря лестницам здания, окружающим статую. На стенах Театра будут спроецированы видео, рассказывающие об итальянской природе, мастерстве художников, ремесленников, инженеров и ученых страны.
— Пока еще нет готового решения относительно того, из какого именно материала будет создана копия; ясно только, что это не будет мрамор. Открытым остается вопрос и о том, как она будет транспортироваться в Дубай — целиком или по частям, — заявила директор флорентийского музея Цецилия Холлберг.
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Специалисты начали работу над копией знаменитой статуи Давида. Работы идут в Галерее Академии изящных искусств Флоренции
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