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Алена Ланская прокомментировала удаление своей страницы в Instagram

05.01.2021 16:17 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Удаление своего аккаунта в Instagram белорусская певица Алена Ланская назвала маленькой пакостью, передает Sputnik.

© Sputnik Сергей Лескеть
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Во вторник страница заслуженной артистки Беларуси в соцсети оказалась заблокирована. Теперь посмотреть ее посты стало невозможно.

По мнению певицы, это было сделано намерено.

"В 13:01 мой аккаунт поставили на проверку, в 13:08 выходит статья на TUT.BY", – рассказала певица.

Однако указывать прямо на журналистов или читателей TUT.BY в беседе со Sputnik Ланская не стала.

Певица призналась, что не придает социальным сетям большого значения, но для восстановления справедливости собирается обратиться в милицию.

"Можно заблокировать меня хоть в "ВКонтакте", хоть в Instagram, хоть в Facebook – для меня соцсети не имели никогда такой важной роли, как для других людей. Соцсети для меня – это всего лишь десятая часть моей жизни. У меня есть родные и близкие, мне важны взаимоотношения с ними, нежели соцсети, как думают люди", – отметила Ланская.

"Назовем это маленькой пакостью людей, которые это делали. Они думали, я расстроюсь. Нет, я не расстроилась", – добавила она.

Белорусская певица добавила, что если ее страница не будет разблокирована в течение суток, она подаст заявление в милицию. "Для расследования этого дела", – сказала она. Пока нового аккаунта Алена Ланская не заводила.

Ранее певица высказывалась против экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и участвовала в митингах в поддержку мира, безопасности и спокойствия. Она добавила, что инцидент с Instagram доказал ей, что она все делает в своей жизни правильно.

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Теги: Минск
 
 
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Певица сообщила, что намерена обратиться в милицию для поиска виновных, если страницу не разблокируют.
 
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