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Новогодние шоу - программы в Молодежном театре эстрады

06.01.2021 20:47 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Несколько новогодних программ для юных и взрослых зрителей подготовил и Молодежный театр эстрады. В первой половине дня - детские представления, а вечером - шоу-программа "Тайны божьего рождения" с участием белорусских звезд эстрады. Сюжет музыкального спектакля создан по мотивам произведения Чарльза Диккенса "Рождественская песня".

После праздников на Старый новый год в театре новая концертная программа "Карнавальная ночь". В основе легендарный советский кинофильм, но на современный лад. А 20 января - мюзикл-притча "Ты и я".

 
 
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Несколько новогодних программ для юных и взрослых зрителей подготовил и Молодежный театр эстрады. В первой половине дня - детские представления, а вечером -...
 
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