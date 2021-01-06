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Новогодние шоу - программы в Молодежном театре эстрады
06.01.2021 20:47 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
Несколько новогодних программ для юных и взрослых зрителей подготовил и Молодежный театр эстрады. В первой половине дня - детские представления, а вечером - шоу-программа "Тайны божьего рождения" с участием белорусских звезд эстрады. Сюжет музыкального спектакля создан по мотивам произведения Чарльза Диккенса "Рождественская песня".
После праздников на Старый новый год в театре новая концертная программа "Карнавальная ночь". В основе легендарный советский кинофильм, но на современный лад. А 20 января - мюзикл-притча "Ты и я".
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Несколько новогодних программ для юных и взрослых зрителей подготовил и Молодежный театр эстрады. В первой половине дня - детские представления, а вечером -...
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