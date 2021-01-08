Как британское правительство скомпрометировало французскую разведку. Рассекречены документы из архивов

Источник материала: Tut.by

В 1963 году в британской прессе появились сообщения о том, что в высших эшелонах французской власти работает агент советской разведки. Как стало известно теперь, эти публикации, которые вызвали большой резонанс, продвигало с корыстными целями британское правительство, пишет украинская служба Би-си-си.

Ким Филби. Фото: wikimedia.org

Детали стали известны недавно из рассекреченных документов Национального архива Великобритании.

ВВС изучила рассекреченную информацию.

История началась с того, что британским дипломатам стало известно о том, что французский журнал Paris Match намерен обнародовать мемуары Кима Филби — высокопоставленного офицера британской внешней разведки, который на протяжении многих лет тайно работал на СССР.

В конце 1940-х годов Филби возглавил отдел контрразведки секретной разведывательной службы Великобритании (более известной как МИ-6) и долгое время вел жизнь двойного агента.

В 1963 году он бежал в СССР, это стало тяжелым ударом для британского истеблишмента и разведки. В Москве Филби продолжил консультировать КГБ и до 1968 года написал свои мемуары.

Британское правительство опасалось, что обнародование воспоминаний двойного агента повлечет новую волну критики в адрес МИ-6, а КГБ воспользуется этим в целях пропаганды.

Чтобы помешать обнародованию мемуаров во французской прессе, чиновники разработали план. Вот что писал об этом тогдашний заместитель министра иностранных дел Великобритании Денис Гринхилл в письме к министру:

«Как и было договорено, я посоветовался с Лордом Чалфонтом, не будет ли хорошей идеей предложить [Гарри] Эвансу [редактору газеты] Sunday Times написать статью под названием „Существует ли французский Филби?“ Лорд Чалфонт согласился, что это может быть полезно».

Из документов следует, что о действиях дипломатов знали не только в МИД — в курсе дела были многие члены правительства, в частности тогдашний премьер-министр Гарольд Вильсон.

Вскоре Гринхилл встретился с редактором Sunday Times.

«Вчера вечером я на несколько минут пересекся с Эвансом и предложил ему эту идею. Я предположил, что статья может начаться с упоминания о возможной публикации мемуаров Филби, а затем перейти к размышлениям о том, избежали ли французы такого же проникновения, которое успешно осуществили Филби и компания… Кажется, идея ему очень понравилась, но он ничего не обещал», — сообщил руководству Гринхилл.

В записке дипломат также сообщает, что предложил Sunday Times изучить шпионский роман Леона Юриса «Топаз» о советских разведывательных операциях во Франции. Гринхилл намекнул журналисту, что текст базируется на реальных событиях.

В другой записке от 16 марта 1968 года Гринхилл рассказывал о еще одной беседе с редактором Sunday Times. Эванс попросил дипломата подтвердить или опровергнуть то, что удалось раскопать репортерам.

«Посоветовавшись с Лордом Чалфонтом, я позвонил мистеру Эвансу и сказал ему, что мы не хотели бы давать ему никаких подробных комментариев. Но добавил, что, по нашему мнению, они хорошо поработали», — написал Гринхилл в документе, который недавно рассекретили.

«Грязная работа»

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: кадр из фильма

Вскоре после этого журналисты сообщили, что материал почти готов к публикации.

«Гарольд Эванс сегодня снова говорил со мной о статье в Sunday Times „Существует ли французский Филби?“. Он предложил опубликовать ее в воскресенье, 7 апреля. Журнал Life также заинтересовался темой. Он сказал, что получит полный текст статьи на следующей неделе и с удовольствием покажет его мне», — отчитался руководству Гринхилл.

В сопроводительной записке сообщалось, что о публикации доложат премьер-министру.

В середине апреля Sunday Times и журнал Life опубликовали статьи о том, что агент советской разведки может работать в аппарате президента Франции Шарля де Голля.

«Есть предатель, французский Филби, который подтолкнул президента де Голля к антизападным действиям», — сообщала Sunday Times.

Публикация частично основывалась на словах Филиппа де Восжоли, бывшего полковника французской разведки, который, как утверждали, начал работать на США. Предположения, высказанные журналистами, в администрации де Голля опровергли и назвали бессмысленными и гротескными.

Некоторые французские журналисты предположили, что рассказ Восжоли был местью де Голлю со стороны ЦРУ. Звучала версия, что по указанию президента спецслужбы Франции якобы провели чистку и существенно сократили количество американских разведчиков, работавших в стране.

Все это происходило в момент, когда отношения между Лондоном и Парижем были довольно напряженными. Де Голль неоднократно тормозил вступление Великобритании в Европейское экономическое сообщество (предвестника Евросоюза).