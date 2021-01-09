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Снежная зима 1986 года и плакат «Слава КПСС» на Успенке. Старые фото Витебска из альбомов горожан

09.01.2021 09:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели откликнулись на просьбу редакции поделиться с нами старыми фотографиями Витебска из семейных альбомов. Уже пришло несколько писем, причем люди присылают даже целые фотосерии. Спасибо! Сегодня представляем кадры, которые хранят в семье Владимира Садовского.


Улица Замковая. Вид на драмтеатр имени Якуба Коласа. Фото: архив Владимира Садовского

— На фота — мае бацькі Артур Садоўскі і Валянціна Хацяловіч падчас вучобы ў Віцебскім медыцынскім інстытуце за некалькі месяцаў да свайго вяселля, — рассказывает о снимках Владимир Садовский.

Снимки сделаны зимой 1986 года. Обратите внимание, какими снежными раньше были зимы! Теперь многих удивляет снегопад в январе, а 35 лет назад это было в порядке вещей.

Эти две фотографии интересны тем, что на них хорошо видна Успенская горка и плакат «Слава КПСС» на корпусе завода заточных станков. То, что здесь через четверть века восстановят Успенский собор, витебляне в 1986 году не могли и помыслить.


Вид на Двину и Успенку. Фото: архив Владимира Садовского

Вид на Успенскую горку, Ратушу, устье Витьбы и улицу Толстого. Фото: архив Владимира Садовского

Из истории: в 1936 году большевики взорвали Успенский собор. После войны, в 1949-м, на холме построили корпус завода заточных станков. С 1980-х годов его помещения пустовали, в 1998-м их снесли — власти решили восстановить Успенский собор. В 2000 году началось его строительство. Освятили храм в сентябре 2011-го.

Напомним, TUT.BY ищет старые фотографии Витебска из ваших семейных альбомов, которые еще нигде не публиковались. Если у вас такие есть (а мы уверены!), пишите в редакцию.

Время — советские годы и 1990-е. Нам интересно: как строили знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, площади, рынки. В общем, интересны обычная городская жизнь и то, как изменился Витебск за прошедшие годы.


Площадь Победы, мемориал «Три штыка». Фото: архив Владимира Садовского

Сделайте, пожалуйста, краткое описание фотографии: кто, что на ней изображены и что в этом районе города находится сейчас (если вид улицы неузнаваемо изменился).

Если у вас есть что показать стране, пишите на почту: matveeva@tutby.com или в телеграм @TM_vitebsk. С радостью опубликуем самое любопытное!

 
Теги: Витебск
 
 
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Читатели откликнулись на просьбу редакции поделиться с нами старыми фотографиями Витебска из ваших семейных альбомов. Нам пришло уже несколько писем, причем...
 
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