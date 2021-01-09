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"Святого Августина" реставрируют в Музее древнебелорусской культуры Национальной академии наук

09.01.2021 18:45 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Образ попал к мастерам из деревни Селец Березовского района. Икона поступила в реставрационную в крайне плохом состоянии. В планах восстановителей - техническая и художественная реставрация образа. Кроме "Святого Августина" научные сотрудники завершают работу над иконой Архангела Михаила. Образ найден в Вилейском районе Минской области.

Экспозиция сакрального искусства пополнится

Отреставрированные полотна войдут в экспозицию духовного искусства Музея древнебелорусской культуры. Эта коллекция икон и сакральных предметов одна из самых богатых и значительных среди разных собраний.

 
 
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Образ попал к мастерам из деревни Селец Березовского района. Икона поступила в реставрационную в крайне плохом состоянии. В планах восстановителей - техническая и...
 
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