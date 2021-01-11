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Умер экс-ректор Витебского госуниверситета Аркадий Русецкий

11.01.2021 09:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-ректор Витебского университета имени Машерова Аркадий Русецкий умер 10 января. Об этом на своей странице сообщил пользователь фейсбука Федор Гриневский.


Аркадий Русецкий. Фото: Федор Гриневский, facebook.com

Аркадий Русецкий родился в 1942 году на территории современного Воложинского района. Работал рабочим в совхозе на родине, журналистом на Браславщине.

В 1969-м окончил БГУ по специальности философия. Сделал партийную карьеру. Ее пик — заведующий идеологическим отделом ЦК КПБ, с ноября 1990 года — секретарь ЦК КП Беларуси.

После провала путча 1991 года и запрета коммунистический партии ушел в науку. Работал в системе образования. В 1995—1997 годах являлся заместителем и первым заместителем председателя Витебского горисполкома, в 1997—2009 годах — ректор Витебского государственного университета имени Машерова;

С 2009 года являлся профессором кафедры всеобщей истории и мировой культуры ВГУ.

 
 
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Экс-ректор Витебского университета имени Машерова Аркадий Русецкий умер 10 января
 
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