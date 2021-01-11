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Белорусы требуют не увольнять легендарного директора музея истории Могилева - собирают подписи
11.01.2021 16:21 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусы собираются отстоять легендарного директора истории Могилева, которого чиновники решили уволить, —
Петицию с требованием «прекратить давление на директора музея истории Могилева» создал экс-заместитель Алексея Батюкова — Евгений Балберов, который ранее уволился из музея
В петиции в поддержку Алексея Батюкова указаны требования: прекратить на него давление, продлить с Батюковым трудовой контракт в должности директора музея, а также «прекратить преследование работников культуры и давление на гражданское общество в Беларуси».
Эти требования
Автор петиции пишет, что решение руководства — а нанимателем директора музея истории Могилева является горисполком, — «вызвано тем, что Алексей Николаевич честно и последовательно отстаивает свою гражданскую позицию и свободный выбор белорусского народа».
В петиции перечислены многочисленные достижения Алексея Батюкова за его 9 лет работы директором музея истории Могилева. В том числе — что благодаря ему музею удалось на пожертвования граждан и предприятий вернуть в Беларусь и пополнить свою коллекцию ценными артефактами. Среди них —
Алексей Батюков также вместе с известным депутатом Игорем Марзалюком участвовал в возвращении в Беларусь украденного в Мстиславле
Напомним, в сентябре 2020 года Алексей Батюков вместе с шестью подчиненными
В октябре 2020 года Батюков был
Алексей Батюков
— Там смешна было — уручылі і пытаюцца. Ну, а што вы ў нас не пытаецеся [пра прычыны]. Я кажу: «А што пытацца, усё зразумела». Так і вырашылі.
И причины непродления контракта ему так и не назвали.
— Толькі кіўнулі галавой наверх. І сказалі, што ў гэтым няма нічога асабістага, — сказал Алексей Николаевич.
И добавил, что такое решение чиновников было для него ожидаемым.
Последний рабочий день Батюкова по контракту — 16 февраля.
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