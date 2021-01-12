Покровительница столицы. История святыни, которой более 500 лет поклоняются жители Минска

Источник материала: Tut.by

Это не просто один из самых старых белорусских артефактов, это объект, которому уже более 500 лет поклоняются жители Минска. С ним связаны легенды и реальные исторические события. Не все тайны иконы Божьей Матери Минской еще разгаданы. Немного познакомились с ними и вместе с историком и экскурсоводом Тимофеем Акудовичем «отправимся» в специальное путешествие, посвященное главной святыне Минска, пишет «Звязда».

Минская икона Божией Матери. Изображение: wikipedia.org

Легенда о появлении иконы Божьей Матери Минской известна из нескольких источников. Один из наиболее основательных — в работах монаха-базилианца из Полоцка Игнатия Стебельского. Так, в 1781 году он писал, что икона сначала находилась в Киеве в Десятинной церкви, «будучи поставлена там святым самодержцем земель русских Владимиром первым Святославовичем, где оставалась в течение пятиста с лишком лет». Но около 1500 года во время ограбления Киева татарами один из них вынес икону из церкви, содрал из него ризу и бросил в Днепр. Так икона то ли водой (чудесным образом против течения), то ли ангелами была перенесена к Минску и появилась на реке Свислочь под замком, где была замечена по необычному сиянию.

Самое интересное, что почти все совпадает с реальными историческими событиями. В конце ХV века крымские татары действительно грабили Киев, а сам город стоит на Днепре, куда «басурмане» могли бросить икону. Есть, правда, и «нестыковка» — Десятинная церковь (один из символов Киева) на тот момент уже была разрушена.

В другом описании этой легенды упоминается, что икона была изображена святым Лукой. Вообще в то время все наиболее значимые святыни приписывали этому апостолу. На Руси было известно десять таких икон, среди которых и упомянутая нами.

Сегодня на побережье Свислочи, рядом с одним из корпусов Минской духовной академии, стоит скульптура в честь появления иконы Божьей Матери — может быть, как раз рядом с тем местом, откуда его достали из воды. Но от этой прекрасной композиции давайте перейдем на другую сторону улицы Максима Богдановича, где когда-то находилось Минское замчище.

Почитание святыни

Но почему икона была такой почитаемой? Возможно, подсказка спрятана в «Атласе Святой Марии». В 1670-х годах подобные издания в Европе были довольно популярны, в них описывались иконы, с которыми были связаны определенные чудеса. В одном из таких рассказывалось и о храме из Минска. Причем, кроме «классических» чудес, таких как исцеление слепых и обезумевших людей, упоминается, что после того как иконой обнесли город, удалось остановить эпидемию. Приводится здесь и большая победа над татарами, которую удалось добыть в присутствии этой иконы.

В начале ХVІ века татары сжигали Минск несколько раз, как раз во времена появления иконы. Но в 1506 году в битве под Клецком под руководством князя Глинского татар удалось разбить. Победа над врагом, который долгие годы терроризировал земли Великого Княжества Литовского, конечно, была важным событием. Скорее всего, именно в этой битве была «задействована» и чудодейственная икона, так как в ней участвовали и Минские хоругви. Естественно, что победу связывали с помощью святыни.

Под давлением унии

Давайте перейдем к самому старому зданию в столице — Петропавловской церкви. Здесь икона Божьей Матери хранилась в годы Великой Отечественной войны, в храм она была внесена в 1942 году (на то время это была единственная открытая православная церковь в центре). И хотя священники пытались привлечь сюда верующих, действовали курсы и школа, люди все же не шли. Боялись. За воротами церкви начиналось Минское гетто, откуда слышались выстрелы и крики, где гибли люди. После войны храм закрылся, в здании создали архив, а святыня с 1945 года была перенесена в кафедральный собор.

Но здесь стоит упомянуть не только военную историю. Петропавловская церковь была построена в 1612 году благодаря пожертвованиям последних крупных православных родов (в то время шляхта массово переходила в католицизм). Жертвуя средства на стройку, шляхта оставила наказ, что делает это, чтобы их дети остались православными. Сегодня на храме есть табличка в честь основателей Свято-Петропавловского монастыря. Среди обозначенных фамилий — Друцкие-Горские, Огинские, Ваньковичи, Володковичи, Станькевичи, Вериги, Селявы. Наказ не был исполнен — их потомки уже будут католиками.

Стоит обратить внимание еще на одну фамилию с этой вывески — Рогозов. Именно решение, принятое представителем этого рода Михаилом, значительно повлияло на дальнейшую судьбу Божьей Матери Минской.

Михаил Рогоза стал митрополитом Киевским и всея Руси. В 1596 году он подписал Брестскую унию, тем самым признав присоединение православных епархий к Римско-католической церкви. Горожане такое решение не поддержали, восприняв его как предательство веры.

Большинство минчан перестало посещать главные храмы, и дошло до того, что люди пожертвовали деньги в магистрат, чтобы оттуда они шли на маленькую церквушку, последнюю православную в городе.

Единственное, чего добился митрополит Рогоза, — возвращение иконы Божьей Матери. Её разместили в кафедральной церкви.

Подарок королевы

Есть и другие версии того, как в Минске появилась чудодейственная икона. Тимофей Акудович привел версию, высказанную историком Юрием Микульским, о том, что икона была подарена королевой. В судебной тяжбе между митрополитом Михаилом Рогозой и жителями Минска упоминается, что горожане забрали из храма ценные цепочки, подсвечники и икону, подаренную королевой Еленой.

Елена — дочь московского князя Василия III, была женой великого князя литовского Александра. Елена отказалась становиться католичкой, как требовало окружение Александра. Даже во время свадьбы, которая проходила в Вильнюсе по католическому обряду, за девушкой стоял православный священник.

Елена делала пожертвования на православие. Известно, что в Вильнюсе хранилась икона, подаренная ей. Несколько раз королева посещала Минск, включая и начало XVI века. И здесь тоже оставила ценные подарки.

Новый дом

Лишенные верующих, униатские церкви приходили в упадок. Распространять унию через обычных священников было очень сложно. Но все изменилось, когда к делу были приобщены монахи, которые много работали на просвещение. Здесь стоит упомянуть Иосифа Руцкого — создателя ордена базилиан.

Тогда и возникла идея о перенесении иконы на новое место — в Верхний город, который в начале XVIII века становится его центром. Там начал строиться Свято-Духов храм. Не обошлось без споров, причем базилиане поссорились со своими же — униатами. Часть шляхты на тот момент уже приняла унию и выступала за то, чтобы икона оставалась в старом кафедральном соборе на замке, а Иосиф Руцкий был уверен, что необходимо создать новый сильный центр и почитаемая икона должна храниться именно в Верхнем городе. Эти споры затянулись, даже в XVIII веке униатские жители города судились со Свято-Духовой церковью, чтобы икону Божьей Матери Минской вернули на замок.

Не все горожане готовы были мириться с тем, что в центре города появится новый крупный униатский комплекс. Иногда по ночам они «усердствовали» на стройке церкви Святого Духа — разбрасывали, портили материалы. Даже за три дня до перенесения оскорбление было совершено такое нападение. И тем не менее, торжественно, большим крестным ходом икона была перенесена в новый храм.

Икона Божьей Матери, видимо, способствовала тому, что сюда потянулись верующие. Так, если сначала церковь была деревянная, то около 1636 года здесь было заложено каменное здание. Свято-Духов храм обзавелся уникальным барочным фасадом, раскрашенным фигурами святых. Именно в этой церкви икона хранилась наиболее долгое время — до 1935 года. Тут же он изменился. Образ, известный нам сегодня, был изображен поверх старой росписи.

В начале XVIII века во время войны со шведами, когда в Минске останавливался Петр Первый, икону и храм никто не трогал. Единственное, когда войска Петра ушли, за грабеж взялись калмыки, служившие русскому царю. В том числе «похозяйничали» они и в храме Святого Духа, хотели снести икону, но город поднялся на защиту и отстоял свою святыню.

В ХІХ веке храм пострадал от пожара. После нескольких перестроек он полностью изменил свой облик. Тогда же икона была перерисована на новый лад.

Церковь в 1915 году посетил Николай II, где ему показали и самую почитаемую икону города.

Храм Святого Духа был взорван в 1936 году. Его восстановили в 2009—2011 годах, причем в том виде, в котором он был построен в XVIII веке. Сегодня здесь находится концертный зал Детской филармонии «Верхний город».

Возвращение

В 1920-е годы на Минскую святыню позарились новые власти. Точно, их больше интересовала богатая оправа иконы Божьей Матери. Горожане попытались откупиться от алчных большевиков. Но в скором времени оправу все равно «прибрали» в пользу революционеров. Икону же передали в краеведческий музей.

В советское время Минский государственный музей располагался в архиерейском подворье — на месте нынешнего Дома офицеров. Музей этот был довольно богат. Так, в нем имелись экспозиции, посвященные первобытному времени и Средневековью. Кстати, артефакты для него собирал Вацлав Ластовский.

В 1930-х годах, когда началось строительство Дома офицеров, музей переместили во флигель, в котором было мало места для экспозиций. Новые кураторы сочли прежнюю экспозицию «буржуазной». Под прежнюю историю выделили один зал, остальные посвятили революции.

Огромное количество артефактов попало на дрова. Есть описание, что иконы просто сбросили на землю. И если бы какой-то человек не постелил полотно, не приставил их к стенке и не прикрыл, возможно, снегом и дождем драгоценности были бы уничтожены.

При немцах в Минске новый руководитель музея нашел икону и передал ее на реставрацию Георгию Виеру…

После войны икона была перенесена в Свято-Духов кафедральный собор, где и находится сегодня.

В начале 1990-х реставратору Петру Журбею выпала сложная задача по восстановлению святыни… Сегодня икона Божьей Матери такая, какая она была в XVIII веке, а под этим слоем скрыты еще более древние лики.