Экспонатура Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук

Источник материала: БT

Музей древнебелорусской культуры Национальной академии наук подсчитывает экспонатуру, добытую в 2020-м. А это - сотни предметов, которые войдут в различные тематические экспозиции. Самая богатая коллекция восстановления - керамика, стекло, текстиль прошлого столетия. Посуда, игрушки, инструменты для ремесел, одежда расскажут о культуре сельских и городских жителей довоенного и послевоенного времени.

Большинство приобретений еще в хранилищах, но их увидела и даже подержала в руках наш корреспондент Наталья Бордиловская.

Стол, заставленный посудой, словно ждут гостей: в фондохранилище нам организовали импровизированную выставку, чтобы показать уникальные приобретения. Глиняный кувшин, авторство которого еще будут доказывать, известного мастера белорусского декоративно-прикладного искусства Николая Михолапа. Серии посуды к знаменательным датам производства Минского фарфорового завода (предприятие уже не существует, поэтому такие коллекции сейчас на вес золота). Тарелки 50-х, которые кому-то ностальгически напомнят обеды в столовых общепита. И классические наборы из стран социалистического содружества: например, этот, "Голубая роза" из Чехии. Большинство новых экспонатов - дары Музею древнебелорусской культуры. Есть вещи буквально вырытые из земли на частных огородах. Есть отслеженные на аукционах, купленные дарителями за собственные деньги и переданные музею.

Этот утюг подарен художником Анатолием Кузнецовым. Кстати, вещь недешевая в быту древних хозяек. Ставить его было принято на самом видном месте. Из наиболее дорогих раритетов - и старая прялка с Нарочанского края. Предмет датирован 1896 годом.

Одно из последних приобретений - вот этот угловой печной изразец. Он сохранился почти в неповрежденном виде. Был он найден во время археологических раскопок на Витебщине и относится к 19 веку!

Керамика и стекло - приобретения, которые лучше всего сохранились. Чего не скажешь о стародавней одежде. Попадая в музейные фонды, как правило, она требует долгой, кропотливой реставрации.

Гомельские полотенца и мокатки из Петриковского района, эволюция керамической игрушки - от грубой глиняной до изысканной, из хрупкого стекла в металлическом обрамлении… Эти и другие приобретения займут свое место в новой экспозиции Музея древнебелорусской культуры в залах, на которых сегодня пока вывеска "закрыто". Заведение переживает ремонт и реставрацию. Восстановление ожидается грандиозным.