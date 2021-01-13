Уволилась директор Брестской областной филармонии

Источник материала: Tut.by

Директор Брестской областной филармонии Татьяна Колтынаева уволилась по соглашению сторон, пишет «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

Кто будет новым директором, коллективу пока неизвестно.

— Много говорить не хочу, лучше я потом спою, — сказала Татьяна Анатольевна. — Думаю, что без музыки я не буду жить в любом случае, снова займусь творчеством.

Теперь уже бывший директор областной филармонии призналась, насколько непростым был минувший год в условиях пандемии - ведь отменялся один концерт за другим. В сложившихся условиях руководство и коллектив предпринимали усилия, чтобы не расставаться со зрителем: организовывали онлайн-концерты, ставили спектакли, «что только ни вытворяли, чтобы выжить и выстоять».

Татьяна Колтынаева возглавляла Брестскую областную филармонию шесть с половиной лет. Училась в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. Римского-Корсакова, руководила ансамблем эстрадной музыки «Экспромт» (Брестский район), всегда высказывала свою приверженность к классике и романсам, нередко выходила на сцену уже будучи директором филармонии.