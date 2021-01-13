Старые фото Могилева из альбомов горожан. Какой была бывшая областная больница в центре города

Источник материала: Tut.by

Мы просили вас Могилева из ваших семейных альбомов!">присылать нам старые фото Могилева — и вот первые из них. Рубрику «Старые фото Могилева из ваших семейных альбомов» открывает… городская больница скорой медицинской помощи. На наш взгляд, это очень символично зимой 2021 года. Снимкам 63 года.



Поликлинический корпус Могилевской областной больницы, 1957 год. Сейчас это здание государственной службы медицинских судебных экспертиз на улице Карла Маркса, 14. Фото: Денис Гвоздёв

Фото больницы сделаны в 1957 году, и тогда она была Могилевской областной. Фото в редакцию прислал заместитель главного врача Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи по хозяйственной работе Денис Гвоздёв.

В советские годы зданий в комплексе больницы было больше, а у тех, что так и остались больничными корпусами, размещались другие отделения.



Глазное отделение Могилевской областной больницы, 1957 год. Фото: Денис Гвоздёв

Старое глазное отделение сейчас — корпус ЛОР и глазного отделений.



Главный корпус Могилевской областной больницы, 1957 год. Фото: Денис Гвоздёв

Где раньше был главный корпус, сейчас — хирургический.



Родильный корпус Могилевской областной больницы, 1957 год. Фото: Денис Гвоздёв

А в бывшем родильном корпусе находится отделение урологии. На фото попал период надстройки 3 этажа родильного корпуса.

Присылайте не опубликованные ранее нигде фото старого Могилева — в советские годы и в 1990-е — из своих семейных альбомов. Нам интересно, как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Фото высылайте на anvas4989@gmail.com или в телеграм @anjelikazaitseva. Опубликуем самое любопытное!