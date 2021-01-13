|
Старые фото Могилева из альбомов горожан. Какой была бывшая областная больница в центре города
13.01.2021 07:55 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы просили вас Могилева из ваших семейных альбомов!">присылать нам старые фото Могилева — и вот первые из них. Рубрику «Старые фото Могилева из ваших семейных альбомов» открывает… городская больница скорой медицинской помощи. На наш взгляд, это очень символично зимой 2021 года. Снимкам 63 года.
Фото больницы сделаны в 1957 году, и тогда она была Могилевской областной. Фото в редакцию прислал заместитель главного врача Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи по хозяйственной работе Денис Гвоздёв.
В советские годы зданий в комплексе больницы было больше, а у тех, что так и остались больничными корпусами, размещались другие отделения.
Старое глазное отделение сейчас — корпус ЛОР и глазного отделений.
Где раньше был главный корпус, сейчас — хирургический.
А в бывшем родильном корпусе находится отделение урологии. На фото попал период надстройки 3 этажа родильного корпуса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начинаем публиковать ваши семейные и архивные снимки. Присылайте еще!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)