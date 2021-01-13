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Белорусский колядный обряд "Цари" отменили из-за коронавируса

13.01.2021 11:19 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Известный старинный обходной обряд "Цари", который ежегодно проводится в деревне Семежево (Копыльский район, Минская область), в этом году отменен, рассказали Sputnik в Семежевском сельсовете.

© Sputnik / Виктор Толочко
"Цари идут!" – уникальный колядный обряд в Семежево
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Праздник должен был пройти 13 января, но его отменили из-за эпидемиологической обстановки.

"Есть решение райисполкома о запрете массовых мероприятий. Много людей звонит, которые хотели бы приехать и спрашивают: действительно ли отменили. Для нас это самый народный праздник: перекрывается центр города, проводятся народные игры, гадания. Мы готовились и думали до последнего, что обряд состоится, но увы", - пояснили в сельсовете.

Обычно колядный праздник собирает 400-500 человек с разных городов. Директор центра ткачества из деревни Семежево Татьяна Волкова, которая возродила обряд в 1996 году, рассказала, что в нем принимают участие 14 "царей".

"Два коллектива: один взрослый, второй - детский. Как правило, это работники нашего сельхозпредприятия и школьники. Многие из них сейчас болеют", - констатировала Волкова.

Обряд "Цари" известен с конца 17-го века, он прерывался с 1960-х годов по 1980-й, а на заре 90-х Татьяна Волкова с группой энтузиастов возродила его. В 2009 году праздничный рождественский обряд был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как объект, нуждающийся в срочной защите.

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Теги: Минск
 
 
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Уникальный праздник возродили в 1996 году, и с тех пор он традиционно проводился перед старым Новым годом.
 
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