Зрители танцевали на сцене со звездами и восхищали своими нарядами. Как в Оперном прошел Новогодний бал

Источник материала: Tut.by

В двенадцатый раз в стенах Национального театра оперы и балета Беларуси прошел праздничный бал. Традиционно его проводят в канун старого Нового года — праздника, доставшегося белорусам в наследие после перехода с юлианского на григорианский календарь более ста лет назад. Как прошел бал в этом году, смотрите в фоторепортаже TUT.BY.





В этом году формат праздника немного изменился. С конца октября гости бала, которые заранее купили на него билеты, разучивали основную танцевальную программу. Ее подготовила хореограф Юлия Дятко. Это полонез, контрданс, три разных вальса, полька, две кадрили — французская и вирджинская. Зрители исполнили эту программу на сцене Оперного.





Основная танцевальная программа чередовалась с яркими вокальными и балетными номерами в исполнении звезд театра (дирижер Иван Костяхин).





Традиционно в фойе театра прошли различные мероприятия. Выступления симфонического оркестра и концерт на терменвоксе (одном из самых первых электронных музыкальных инструментах, созданном еще в 1920-м). Мастер-класс по эбру (техника рисования на воде) и «белорусским ремеслам».





Загадки и головоломки на главную тему праздника — о Спящей красавице, караоке и концерт «Новогодний „Кабачок“ на двух стульях» в Камерном зале, где солисты оперы исполнили новогодние и рождественские композиции. В фойе можно было увидеть живые скульптуры от артистов «Студии Золотого режиссера», а также много всего другого.





На мероприятии был предусмотрен дресс-код: у женщин — бальные платья в пол, у мужчин — фраки, смокинги или костюмы. А каждому гостю выдали путеводитель по балу, благодаря чему каждый мог составить индивидуальную программу по времени.







































