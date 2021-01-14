Выпускник геофака, его коллеги сорвали митинг Жириновского. Кто такой издатель Винярский, которым заинтересовался ОБЭП

Источник материала: Tut.by

13 января был задержан известный белорусский издатель Геннадий Винярский. Вечером того же дня его отпустили. Рассказываем, чем известен Винярский.



Геннадий Винярский. Фото со страницы Винярского в Facebook

Геннадий Винярский из Каменца Брестской области. По образованию он географ: окончил соответствующий факультет БГУ по специальности «краеведение и туризм». Но по специальности он не работал — сразу после диплома устроился в «Выбранецкія шыхты».

Это было официально зарегистрированная молодежная организация, которая существовала в начале 1990-х годов. О ней практически ничего не известно. Лишь в этом году в газете «Новы час» появился материал с воспоминаниями ее участников.

Откуда такое название?

— Выбранецкія шыхты — дробная шляхта, што ў XVIІ стагоддзі панавала на Случчыне. Яна была часткай войска Рэчы Паспалітай. На Случчыне існавалі цэлыя выбранецкія вёскі, якія мусілі першымі мабілізавацца пры любой пагрозе.

Целью организации была культурно-общественная деятельность и обязательная физическая подготовка.

— Адразу ж для юнакоў арганізавалі трэніроўкі па ўсходніх адзінаборствах. У расклад абавязковых мерапрыемстваў упісалі пешыя паходы, спартовыя лагеры з элементамі гонак на выжыванне. Не дзіва, што фізічна падрыхтаваных хлопцаў нярэдка клікалі ахоўваць з’езды БНФ, сачыць за парадкам на вулічных акцыях, — рассказывали участники.

Во время августовского путча 1991 года члены организации охраняли оппозиционных депутатов Верховного Совета и даже сорвали просоветский митинг Владимира Жириновского.

— Яго выступ скончыўся, так і не распачаўшыся. Выбранцы пастроіліся клінам, рассеклі натоўп, а пасля асобныя групкі павыціскалі з плошчы. Уладзімір Вольфавіч шалеў, хаяў нас, аднак быў вымушаны ўрэшце вярнуцца ў гатэль, — говорили участники объединения.



Воспитатель Геннадий Винярский (в шлеме) в белорусскоязычном летнем лагере «Грюнвальд». Поселок Энергетиков Дзержинского района, 1991 год. Фото: novychas.by

В «Выбранецкіх шыхтах» Винярский отвечал за организационную работу и информационную службу.

— Апошняя была афіцыйна зарэгістраваная. Мы падводзілі вынікі ўсіх вандровак і спартова-краязнаўчых лагераў, паведамлялі пра этнаграфічныя даследаванні. На той час усе цэнтральныя газеты былі зацікаўленыя ў нашай інфармацыі, — воспоминал Винярский в интервью журналисту Анастасии Панкратовой.

«Шыхты» неоднократно участвовали в раскопках, организовывали экспедиции, во время которых собирали белорусские легенды, а также выступали перед школьниками.

— Мы паказвалі, што па-беларуску размаўляюць не толькі «батанікі», але і сучасная моладзь, — улыбается Вінярскі. — Памятаю, як радаваліся настаўнікі, калі да школьнікаў прыязджалі спартовыя юнакі: яны былі дзецям бліжэй, чым «класічныя» пісьменнікі, якія падчас сустрэчы з дзятвой віталі недзе ў сваіх сусветах.

В 1993 году деятельность организации сузилась до темы фольклора и исследования дохристианского периода истории. Многим участникам это было не так интересно. Винярский занялся книгоизданием.

В 1995-м сотрудники Института литературы Национальной академии наук Беларуси разработали серию «Беларускі кнігазбор». Она должна была включать 200 томов и собрать «усё самае важнае, што было створана на беларускай зямлі з пачатку пісьменства да нашых дзён». Первоначально задумывалось две части — «Художественная литература» (выходит с обложками красного цвета) и «Историко-литературные памятники» (с обложками зеленого цвета). Спустя некоторое время была запущена третья серия — «Переводы зарубежной классики», но она не прижилась (вышло всего две книги).

Чтобы издавать эти книги, был создан международный фонд «Беларускі кнігазбор». Его возглавил поэт Кастусь Цвирка, автор идеи этой серии, а исполнительным директором стал Винярский.

— Апроч таго, мы выдавалі і іншую літаратуру на замову, але ў 2006 годзе памянялася заканадаўства, і грамадскія аб’яднанні больш не маглі займацца камерцыйнай дзейнасцю. Таму ў тым жа годзе мы вырашылі заснаваць незалежнае выдавецтва «Кнігазбор». Фактычна, у нас дзве даты нараджэння. У фонд і ў выдавецтва ўваходзяць адны і тыя ж людзі, — рассказывал Винярский в интервью «Будзьме».

Издательство еще долгие годы занималось проектом. Сейчас в нем вышло более 100 книг. Произведения, размещенные на страницах большинства из них, — действительно классика.

В последние годы тома «Беларускага кнігазбора» начали выходить в других издательствах.

— Раней яны выдаваліся з дапамогай спонсараў, цяпер такіх усё менш. Таму шукаем выйсце: макет рыхтуе нашае выдавецтва, каардынуе гэтую дзейнасць МГА «Белкнігазбор», а выдаюцца кнігі ў асноўным у дзяржаўным выдавецтве «Беларуская навука» і ў недзяржаўным «Харвесце», — объяснял Винярский «Будзьме».



Геннадий Винярский. Фото со страницы Винярского в Facebook

Зато Геннадий получил возможность сконцентрироваться на издании современной литературы.

— Самі сталі больш спецыялізавацца на дзіцячай літаратуры, на сучаснай літаратуры — серыя «Кнігарня пісьменніка», на дакументальнай літаратуры — серыя «Бібліятэка Бацькаўшчыны». Праўда, мы не «заходзім» у найноўшую, авангардную беларускую літаратуру, мы друкуем сучасных аўтараў, якія працуюць пераважна ў класічным стылі, — говорил Винярский «Радыё Рацыя».

Под руководством Геннадия «Кнігазбор» превратился в одно из самых популярных и успешных белорусских издательств. В конце 2020-го Винярский писал в социальных сетях, что за последние месяцы года было продано больше книг, чем с января до сентября.

13 января в издательство пришли сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП), задержали Винярского, забрали его компьютер и телефон. Вечером того же дня его отпустили, забрав технику. Винярский дал подписку о неразглашении.