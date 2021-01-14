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Выпускник геофака, его коллеги сорвали митинг Жириновского. Кто такой издатель Винярский, которым заинтересовался ОБЭП
14.01.2021 16:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 января был
Геннадий Винярский из Каменца Брестской области. По образованию он географ: окончил соответствующий факультет БГУ по специальности «краеведение и туризм». Но по специальности он не работал — сразу после диплома устроился в «Выбранецкія шыхты».
Это было официально зарегистрированная молодежная организация, которая существовала в начале 1990-х годов. О ней практически ничего не известно. Лишь в этом году в газете «Новы час» появился
Откуда такое название?
— Выбранецкія шыхты — дробная шляхта, што ў XVIІ стагоддзі панавала на Случчыне. Яна была часткай войска Рэчы Паспалітай. На Случчыне існавалі цэлыя выбранецкія вёскі, якія мусілі першымі мабілізавацца пры любой пагрозе.
Целью организации была культурно-общественная деятельность и обязательная физическая подготовка.
— Адразу ж для юнакоў арганізавалі трэніроўкі па ўсходніх адзінаборствах. У расклад абавязковых мерапрыемстваў упісалі пешыя паходы, спартовыя лагеры з элементамі гонак на выжыванне. Не дзіва, што фізічна падрыхтаваных хлопцаў нярэдка клікалі ахоўваць з’езды БНФ, сачыць за парадкам на вулічных акцыях, — рассказывали участники.
Во время августовского путча 1991 года члены организации охраняли оппозиционных депутатов Верховного Совета и даже сорвали просоветский митинг Владимира Жириновского.
— Яго выступ скончыўся, так і не распачаўшыся. Выбранцы пастроіліся клінам, рассеклі натоўп, а пасля асобныя групкі павыціскалі з плошчы. Уладзімір Вольфавіч шалеў, хаяў нас, аднак быў вымушаны ўрэшце вярнуцца ў гатэль, — говорили участники объединения.
В «Выбранецкіх шыхтах» Винярский отвечал за организационную работу и информационную службу.
— Апошняя была афіцыйна зарэгістраваная. Мы падводзілі вынікі ўсіх вандровак і спартова-краязнаўчых лагераў, паведамлялі пра этнаграфічныя даследаванні. На той час усе цэнтральныя газеты былі зацікаўленыя ў нашай інфармацыі, — воспоминал Винярский в интервью журналисту Анастасии Панкратовой.
«Шыхты» неоднократно участвовали в раскопках, организовывали экспедиции, во время которых собирали белорусские легенды, а также выступали перед школьниками.
— Мы паказвалі, што па-беларуску размаўляюць не толькі «батанікі», але і сучасная моладзь, — улыбается Вінярскі. — Памятаю, як радаваліся настаўнікі, калі да школьнікаў прыязджалі спартовыя юнакі: яны былі дзецям бліжэй, чым «класічныя» пісьменнікі, якія падчас сустрэчы з дзятвой віталі недзе ў сваіх сусветах.
В 1993 году деятельность организации сузилась до темы фольклора и исследования дохристианского периода истории. Многим участникам это было не так интересно. Винярский занялся книгоизданием.
В 1995-м сотрудники Института литературы Национальной академии наук Беларуси разработали серию «Беларускі кнігазбор». Она должна была включать 200 томов и собрать «усё самае важнае, што было створана на беларускай зямлі з пачатку пісьменства да нашых дзён». Первоначально задумывалось две части — «Художественная литература» (выходит с обложками красного цвета) и «Историко-литературные памятники» (с обложками зеленого цвета). Спустя некоторое время была запущена третья серия — «Переводы зарубежной классики», но она не прижилась (вышло всего две книги).
Чтобы издавать эти книги, был создан международный фонд «Беларускі кнігазбор». Его возглавил поэт Кастусь Цвирка, автор идеи этой серии, а исполнительным директором стал Винярский.
— Апроч таго, мы выдавалі і іншую літаратуру на замову, але ў 2006 годзе памянялася заканадаўства, і грамадскія аб’яднанні больш не маглі займацца камерцыйнай дзейнасцю. Таму ў тым жа годзе мы вырашылі заснаваць незалежнае выдавецтва «Кнігазбор». Фактычна, у нас дзве даты нараджэння. У фонд і ў выдавецтва ўваходзяць адны і тыя ж людзі, —
Издательство еще долгие годы занималось проектом. Сейчас в нем вышло более 100 книг. Произведения, размещенные на страницах большинства из них, — действительно классика.
В последние годы тома «Беларускага кнігазбора» начали выходить в других издательствах.
— Раней яны выдаваліся з дапамогай спонсараў, цяпер такіх усё менш. Таму шукаем выйсце: макет рыхтуе нашае выдавецтва, каардынуе гэтую дзейнасць МГА «Белкнігазбор», а выдаюцца кнігі ў асноўным у дзяржаўным выдавецтве «Беларуская навука» і ў недзяржаўным «Харвесце», — объяснял Винярский «Будзьме».
Зато Геннадий получил возможность сконцентрироваться на издании современной литературы.
— Самі сталі больш спецыялізавацца на дзіцячай літаратуры, на сучаснай літаратуры — серыя «Кнігарня пісьменніка», на дакументальнай літаратуры — серыя «Бібліятэка Бацькаўшчыны». Праўда, мы не «заходзім» у найноўшую, авангардную беларускую літаратуру, мы друкуем сучасных аўтараў, якія працуюць пераважна ў класічным стылі, —
Под руководством Геннадия «Кнігазбор» превратился в одно из самых популярных и успешных белорусских издательств. В конце 2020-го Винярский писал в социальных сетях, что за последние месяцы года было продано больше книг, чем с января до сентября.
13 января в издательство пришли сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП), задержали Винярского, забрали его компьютер и телефон. Вечером того же дня его отпустили, забрав технику. Винярский дал подписку о неразглашении.
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Выпускник геофака, его коллеги сорвали митинг Жириновского. Кто такой издатель Винярский, которым заинтересовался ОБЭП
13 января был задержан известный белорусский издатель Геннадий Винярский. Вечером того же дня его отпустили. Рассказываем, чем известен Винярский.
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