Как хорошо вы помните сказки? Тест

Источник материала: Tut.by

Все мы в детстве любили слушать и читать сказки. И даже если сейчас вы уже взрослый, в памяти у вас все еще остались самые яркие сказочные сюжеты, а может, даже обложка любимой с детства книжки встает перед глазами. Но знали ли вы, что многие детские сказки были написаны в Германии? Предлагаем вспомнить, чем закончились известные «Гензель и Гретель», «Щелкунчик и Мышиный король» и другие немецкие сказки, в нашем тесте.