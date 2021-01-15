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Как хорошо вы помните сказки? Тест
15.01.2021 09:31 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все мы в детстве любили слушать и читать сказки. И даже если сейчас вы уже взрослый, в памяти у вас все еще остались самые яркие сказочные сюжеты, а может, даже обложка любимой с детства книжки встает перед глазами. Но знали ли вы, что многие детские сказки были написаны в Германии? Предлагаем вспомнить, чем закончились известные «Гензель и Гретель», «Щелкунчик и Мышиный король» и другие немецкие сказки, в нашем тесте.
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Чем закончились известные «Гензель и Гретель», «Щелкунчик и Мышиный король» и другие немецкие сказки? *Партнерский материал
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